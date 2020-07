Der Weltraumbahnhof Tanegashima – hier beim Start des Satelliten Himawari-9 im Jahr 2016 zu sehen – liegt auf einer Insel im Süden des japanischen Archipels. Foto: Reuters/Kyodo

Strahlender Sonnenschein herrscht heute in den Vereinigten Arabischen Emiraten – aber von dort soll die erste Marsmission Abu Dhabis nicht starten, sondern vom japanischen Weltraumbahnhof Tanegashima aus. Und da sind die meteorologischen Bedingungen momentan nicht so günstig. Der Start der Rakete mit der Mars-Sonde Al-Amal ("Hoffnung") wird daher vorerst verschoben.

Geplant war der Start ursprünglich für Dienstag um 22.51 Uhr MESZ (vor Ort ist das bereits der 15. Juli um 05.51 Uhr morgens). Ein neuer Starttermin werde "in ein paar Stunden" mitgeteilt, twitterten die Missionsverantwortlichen. Al-Amal hat aber immer noch gute Chancen, im aktuellen Run auf den Mars als erste abzuheben: Die chinesische Mission Tianwen-1 soll frühestens am 23. Juli starten, der neue NASA-Marsrover Perseverance voraussichtlich am 30. Alle wollen das aktuell besonders günstige Startfenster ausnutzen: Mit rund 55 Millionen Kilometern kommt der Mars der Erde so nah wie nur alle 26 Monate.

Nach den Plänen Abu Dhabis soll Al-Amal ab Februar den Roten Planeten umrunden. Aufgabe der Sonde ist es, ein umfassendes Bild der Mars-Atmosphäre und der meteorologischen Dynamik zu liefern. Hinter der Mission steht ein ehrgeiziges Ziel der Emirate: In knapp hundert Jahren wollen sie eine Siedlung auf dem Mars errichten. (red, 14. 7. 2020)