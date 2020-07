Begehrt: David Alaba.

Foto: APA/EPA/Stache

Manchester/München – Nach dem erfolgreichen Vorgehen von Manchester City vor dem Internationalen Sportgerichtshof (Cas) gegen die zweijährige Europacup-Sperre gibt es neue Spekulationen über einen Wechsel von Bayern-Star David Alaba nach England. Der Wiener sei das Hauptziel von Trainer Pep Guardiola bei dessen Bestreben, die Abwehr zu verstärken, schrieb der "Guardian".

Der Cas hatte am Montag den von der Uefa verhängten zweijährigen Europacup-Ausschluss für Manchester City aufgehoben. Die Erfolgschancen des Vereins im Bemühen um Alaba würden auch durch die Reduzierung der zusätzlichen Geldstrafe von 30 Millionen auf zehn Millionen Euro erhöht, glaubt der "Guardian". "18 Millionen britische Pfund entsprechen in etwa dem Gehalt eines Elitespielers", rechnete die Zeitung vor.

Alte Bekanntschaft



Um Alaba und den sechsmaligen englischen Meister hatte es schon in der Vergangenheit immer wieder Spekulationen gegeben. Mit dem ÖFB-Star hatte Guardiola schon in München zusammengearbeitet. Der Spanier formte in seiner Zeit als Bayern-Trainer bis 2016 den zentralen Abwehrspieler Alaba. Der Vertrag des 28-Jährigen in München läuft 2021 aus.

Alaba selbst hatte zuletzt gesagt, er habe noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Bayern-Trainer Hansi Flick hatte sich dennoch zuversichtlich gezeigt, dass der Verteidiger langfristig bleibt. Flick kündigte an, sich "mit allem, was ich habe", für einen Verbleib Alabas einzusetzen. (APA, 14.7.2020)