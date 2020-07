Die Tiere waren in dem Pkw-Anhänger auf zwei Etagen eingezwängt. Foto: APA / LPD Niederösterreich

In einem Pkw-Anhänger hat ein 56-Jähriger am Montag 29 Ferkel transportiert. Die Tiere waren nach Polizeiangaben auf zwei Etagen eingepfercht und konnten deshalb nicht in ihrer natürlichen Haltung stehen. Außerdem war die ausreichende Belüftung nicht gewährleistet. Das Gespann wurde in Stetten im Bezirk Korneuburg angehalten, den Lenker erwarten mehrere Anzeigen.

Tiere blieben unverletzt

Aufgefallen war das Auto samt Anhänger bei einer Schwerpunktkontrolle auf der Wiener Außenringschnellstraße (S1) in Richtung Südosten. Die Beamten ordneten eine Überstellung der Ferkel in den Stall des Besitzers an. Weiters wurde die Amtstierärztin der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde informiert, die die Ferkel begutachtete und eine Kontrolle der Tierhaltung in dem Betrieb durchführte. Die 29 Ferkel blieben unverletzt, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstag.

Das Gespann war aber nicht nur überladen, sondern auch technisch unzureichend ausgestattet: Zwei schwere Mängel wurden am Pkw festgestellt, der Anhänger wies drei Mängel mit Gefahr im Verzug auf. Der Zulassungsschein und die Kennzeichentafel des Anhängers wurden vorläufig abgenommen, weiters wurde dem Lenker die Weiterfahrt untersagt. Er wurde der Staatsanwaltschaft Korneuburg wegen des Verdachts der Tierquälerei und der zuständigen Verwaltungsbehörde wegen fünf Übertretungen nach dem Tiertransportgesetz und elf Verstößen gegen Verkehrsvorschriften angezeigt. (APA, 14.7.2020)