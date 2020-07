Mittlerweile Corona-Routine: Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) gibt jeden Dienstag ein Update zur Lage auf dem Arbeitsmarkt. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Wien – Die in den vergangenen Wochen gesunkene Kurzarbeits-Zahl in Österreich ist zuletzt wieder angestiegen. Aktuell sind 454.171 Personen in Kurzarbeit, gab Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Dienstag bekannt. Vor einer Woche waren es lediglich 403.382 Menschen gewesen. Der leichte Anstieg sei zu erwarten gewesen, weil Betriebe noch rückwirkend Verlängerungsanträge stellen können, hieß es.

Bis zur vergangenen Woche hatte sich die Kurzarbeit binnen sieben Tagen fast halbiert. Im Vergleich zum Höhepunkt der Krise beträgt der Rückgang bis zum heutigen Tag immerhin rund 900.000 Personen. Die Nachfrage nach Verlängerung der Kurzarbeit ist nach wie vor nicht sehr hoch, derzeit liegen rund 35.000 Verlängerungsanträge vor. Mehr als ein Drittel der Verlängerungsanträge kommen aus dem Bereich der Warenproduktion, also hauptsächlich der Industrie, und nur noch rund 15 Prozent aus dem Handel; am Höhepunkt der Krise waren die beiden Bereiche etwa gleich stark vertreten.

Schon heuer rechnet Christoph Badelt, der Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) wieder mit leichtem Wachstum. Die Arbeitslosenzahlen werden trotzdem hoch bleiben, wie er in der ORF-Pressesunde erläuterte. ORF

Die Kurzarbeit werde im Herbst verlängert, versicherte Aschbacher, die aber kein genaues Konzept nennen wollte – oder konnte, denn man befinde sich erst in Gesprächen. Man wolle aber sicherstellen, dass dort geholfen wird, wo es gebraucht wird.

Arbeitslosigkeit leicht gesunken

Die Arbeitslosigkeit ging indes leicht zurück. Ohne Job sind in Österreich aktuell 438.421 Menschen, etwas weniger als vorige Woche. Davon sind 390.541 Personen arbeitslos gemeldet, und 47.880 Personen befinden sich in Schulung. Die Arbeitslosenzahlen seien binnen einer Woche um rund 3.700 zurückgegangen, damals waren 442.089 Menschen ohne Job vermeldet worden. Gegenüber dem Höhepunkt der Krise sei die Arbeitslosenzahl um rund 146.000 Personen gesunken, so die Ministerin.



Eine große Herausforderung sei nach wie vor bei der Jugendbeschäftigung gegeben, aktuell seien 64.370 unter 25-Jährige in Arbeitslosigkeit oder Schulung.

Aschbacher kündigte deshalb ein Programm für rund 1.000 arbeitslose Jugendliche an, die an Ausbildungsbetriebe vermittelt werden sollen. Weil am Arbeitsmarkt Angebot und Nachfrage geographisch nicht immer koinzidieren – es gibt im ländlichen Raum und in Westösterreich etwa häufiger offene Stellen, die nicht besetzt werden können –, will die Regierung die Umzugs- und Fahrtkosten für die Jugendlichen in dem Programm übernehmen, die bereit sind, in ein anderes Bundesland zu ziehen.

ÖGB: Frauen stark betroffen

Aber nicht nur Jugendlich haben es auf dem Arbeitsmarkt während Corona schwer. Der Gewerkschaftsbund (ÖGB) lenkte die Aufmerksamkeit am Dienstag auf eine andere Gruppe, die besonders hart getroffen ist: Frauen. Österreich habe immer noch knapp 65.000 mehr Arbeitslose als vor Beginn der Corona-Krise – 85 Prozent davon sind Frauen, so der ÖGB in einer Aussendung.

"Erfreulicherweise geht der Anstieg der Arbeitslosigkeit wieder zurück, bei den Frauen allerdings deutlich langsamer, als bei Männern. Frauen dürfen jetzt nicht aus dem Arbeitsmarkt gedrängt werden", sagt ÖGB-Vizepräsidentin und -Frauenvorsitzende Korinna Schumann. "Die wöchentliche Präsentation der Arbeitsmarktzahlen bringt Frauen nicht rascher zurück in den Arbeitsmarkt", stichelte die Gewerkschafterin in Richtung Arbeitsministerin: "Was wir brauchen, ist die dringende Wiedereinführung der Verwendung von zumindest 50 Prozent des Arbeitsmarktservice-Förderbudgets für Frauen, die unter der letzten Regierung abgeschafft wurde."

Der Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung, wie sie zuletzt von Gewerkschaft und SPÖ vorgetragen wurde, erteilte Aschbacher eine klare Absage: "Jetzt ist nicht das richtige Timing, um eine Arbeitszeitverkürzung zu diskutieren."

KMU bauten viele Jobs ab

Passend zum Thema der Regierungs-Pressekonferenz wurde ebenfalls am Dienstag eine Umfrage veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass heimische Klein- und Mittelbetriebe (KMU) im Juni im Schnitt zehn Prozent weniger Personal beschäftigen als vor einem Jahr. Rund 500 Unternehmen aus unterschiedlicher Branchen wurden befragt. Von den verbleibenden Mitarbeitern waren zum Zeitpunkt der Befragung etwa ein Drittel in Kurzarbeit.

Für das Gesamtjahr 2020 gehen die Unternehmen von Einnahmenausfällen im Ausmaß von über einem Drittel (38,8 Prozent) aus. Bei der ersten Umfrage der freien Wirtschaftsverbände – darunter die Österreichische Hoteliervereinigung, der Handelsverband, der Gewerbeverein, der Senat der Wirtschaft sowie das Forum EPU – im Mai lag der coronabedingte Umsatzrückgang noch bei 498.000 Euro. Trotz Lockerung der Maßnahmen zeigten sich die Unternehmen nun noch pessimistischer und gehen von einem Rückgang von im Schnitt 635.000 Euro aus.

Mit Folgen. Denn auch bei den Investitionen stehen die Zeichen auf trüb: Wurde das Ausmaß der Investitionsrückgänge bei der ersten Umfrage vom Mai noch mit 354.000 Euro je Betrieb angegeben, so lagen sie im Juni bei im Schnitt 460.000 Euro.

100-Prozent-Garantien ab Samstag

Aber zurück zur Pressekonferenz der Regierung: Denn zur dienstäglichen Routine gehört nicht nur die Entwicklung des heimischen Arbeitsmarkts sondern auch ein Ausblick vonseiten der Wirtschaftsministerin. Der war es zuerst ein Anliegen, Klarheit bezüglich der staatlichen 100-Prozent-Garantien für Kredite zu schaffen. Diese können ab Samstag in Anspruch genommen werden, so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) – da habe es in den Medien letzthin widersprüchliche Informationen gegeben.

Bei den Garantien müsse man sich nicht um Wettbewerbsverzerrungen sorgen, so die Ministerin. Österreich habe in Brüssel erreicht, dass alle europäischen Länder solche Garantien geben können. Und diese Garantien seien auch kein Verprassen von Steuergeldern – es handle sich eben um Garantien und nicht um Zuschüsse.

Aufgabe sei es, Strukturen, Unternehmen und Arbeitsplätze zu sichern. Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen einer hohen Zahl an Insolvenzen seien viel fataler als Hilfen für Unternehmen in Schwierigkeiten – das heißt Unternehmen, die 50 Prozent ihres Eigenkapitals aufgebraucht haben. (red, APA, 14.7.2020)