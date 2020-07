Ob mir das nicht zu denken gebe, fragten danach ein paar Leute. Sie meinten es gut. Und die juckend-brennende Pletschen an meiner rechten Schulter sah auch weder fein aus, noch fühlte sie sich so an: ein Wespenstich halt. Ob es mir das wert sei, fragten sie – und H. schrieb klipp und klar, was er dachte: "Ein Grund mehr, nicht ins Wasser zu gehen." Freiwasser-Wasser meinte er wohl. Ich widersprach: "Bledsinn. Mit e. An so was stirbt man nicht. Und wenn mich der Stich einer Wasserbiene für immer aus dem Wasser jagt, darf ich mich nie wieder aufs Rad setzen – da erwischt man auch mal eine Wespe oder eine Biene. Das kann sogar im Gastgarten passieren: Im Freien ist mit Natur zu rechnen. Und das ist gut so."