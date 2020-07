Louis Vuitton

Kleidung gab's im Video des französischen Unternehmens Louis Vuitton noch nicht zu sehen, nur eine Kollektion die auf Reisen geht: Virgil Abloh, Kreativchef der Männermode bei Louis Vuitton, zeigte anlässlich der Pariser Modewoche ein animiertes Kurzvideo, welches auf das neue Schauenkonzept der Marke vorbereiten soll. Dem Video werden lose Präsentationen folgen: So findet am 6. August eine Modenschau in Shanghai und danach in Tokio statt. Die Laufstegshows zu der Frühjahrskollektion (namens "Message in a Bottle") sollen live übertragen werden und vor Ort für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Hermès

Über sieben Minuten nimmt sich das Modehaus Hermès für die digitale Präsentation Zeit, die einen Blick hinter die Kulissen der Ateliers im Pariser Vorort Pantin gewährt. In dem inszenierten Video sind Designerin Véronique Nichanian, ihre Helfer wie die Kameraleute bei der Arbeit zu beobachten – ganz ohne die übliche Hektik, die während der Modewochen in den letzten Minuten vor der Show herrscht. So lässt sich auch die schlichte Frühjahrskollektion mit den neonfarbenen Akzenten entdecken.

Dior

Während die Dior'sche Couture-Präsentation der Frauen von Regisseur Matteo Garrone als märchenhafter Kurzfilm verpackt wurde, tat sich Kim Jones, Kreativchef der Männerlinie, mit dem ghanaischen Künstler Amoako Boafo zusammen. In dem zehnminütigen Video des britischen Regisseurs Chris Cunningham wird nicht nur die Frühjahrskollektion "Portrait Of An Artist" vorgestellt, es darf auch als eine Verneigung vor der Arbeit von Amoako Boafo, der an der Akademie der bildenden Künste in Wien studiert hat, verstanden werden.

Prada

Bevor Raf Simons gemeinsam mit Miuccia Prada im September die erste gemeinsame Kollektion vorstellen wird, führte die italienische Designerin vor, wie Mode (zu sehen waren die Frühjahrskollektion 2021 für die Männer und die Zwischenkollektion für die Frauen) digital zum Leben erweckt werden kann.

Foto: Martine Syms

Das zehnminütige, in fünf Kapitel unterteilte Video ("Multiple Views SS21"), eine Zusammenstellung aus Beiträgen von Martine Syms, Jürgen Teller, Willy Vanderperre sowie einer abschließenden Laufsteg-Präsentation minimalistisch-futuristischer Prada-Klassiker. Zum Schluss: Die obligatorische Verbeugung von Miuccia Prada. (red, 15.7.2020)