Mit "Da komm' ich her" bewirbt die Rewe-Gruppe Obst und Gemüse aus der Region. DMB gestaltete die neue Kampagne für Radio und Online.

Frisches Obst und Gemüse aus der Region wird im Herkunfts-Dialekt auf Plakaten, im Radio und Online vorgestellt und beweist auf den ersten Blick, woher die Produkte kommen. So ist die "siaße Steirerin" etwa eine reife Kirsche, die "beerige Vorarlbergerin" eine schmackhafte Heidelbeere oder der "fesche Wiener" ein grüner Häuptelsalat. Dem Regionalitätsprinzip folgt auch die Plakatkampagne: In allen Bundesländern wird plakatiert, was auch tatsächlich aus diesen Bundesländern kommt. Im Radio unterhalten sich etwa die "Da komm‘ ich her!"-Kirschen aus den unterschiedlichen Bundesländern, welche wohl die beste ist. (red, 13.7.2020)