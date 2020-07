Nun ist die Polizei in Salzburg von einem Corona-Cluster betroffen.

Foto: Stefanie Ruep

Salzburg – In der Stadt Salzburg hat sich am Dienstag ein neuer Corona-Cluster gebildet, zwei Polizeiinspektionen mussten geschlossen werden. Bei der Polizeiinspektion am Hauptbahnhof sind zwei Polizisten positiv getestet worden, ein dritter weist Symptome auf. Bei der Dienststelle Itzling wurde bisher eine Person positiv getestet. 100 Polizisten werden noch am Dienstag in der Drive-in-Station getestet.

Alle Polizisten, die an den Dienststellen Bahnhof und Itzling arbeiten, sind vorübergehend außer Dienst gestellt. Erst wenn die Testergebnisse vorliegen, wird über die weitere Vorgangsweise entschieden. Die Räumlichkeiten werden umgehend desinfiziert, ebenso die Autos. Ihre Aufgaben werden zwischenzeitlich von umliegenden Polizeiinspektionen wahrgenommen.

Cluster A und B stabil

Die Epidemiebehörde der Stadt stuft den Infektionsausbruch als Cluster C ein. Es ist nach dem Rotary-Cluster und einem Cluster rund um zwei Seniorenwohnhäuser nun der dritte Cluster. Seit Montagabend laufen die Erhebungen zum Contact-Tracing und das Containment durch die städtische Gesundheitsbehörde.

Vor dem Auftreten des dritten Clusters waren in der Stadt Salzburg mit Stand Dienstagmorgen 21 Personen positiv getestet gewesen. 80 Personen waren als Kategorie-1-Kontakte eingestuft und in Quarantäne, 50 Personen als Kategorie-2-Kontakte waren behördlich verkehrsbeschränkt. Der Rotary-Cluster ist bereits rückläufig, der Seniorenheim-Cluster konnte von der Behörde eingekapselt werden und ist laut Stadt stabil. (Stefanie Ruep, 14.7.2020)