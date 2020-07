Eine Junckers Ju-52, vielfach liebevoll "Tante Ju" genannt, ist seit dem Absturz eines dieser Oldtimer-Flieger im Jahr 2018 in der Schweiz nicht mehr am Himmel zu sehen gewesen. Die Bewohner rund um Dübendorf und Altenrhein staunten also nicht schlecht, als vergangenen Freitag ein seltsames Fluggespann durch die Luft schwebte: Ein Helikopter nahm die Tante Ju im Schlepptau mit von Dübendorf nach Altenrhein. Dort soll das 81 Jahre alte Flugzeug generalüberholt werden.

AHTVFILM

Vor etwas mehr als einem Monat wurde bekannt, dass die Firma ihren Standort in Dübendorf per Ende Juli aufgeben wird. Das Unternehmen des deutschen Investors Dieter Morszeck zieht auf den Flughafen St. Gallen-Altenrhein am Bodensee.

2022 soll sie wieder mit Passagieren abheben

Die Route des Transports, über 80 Kilometer, musste genau festgelegt und bewohntes Gebiet aus Sicherheitsgründen gemieden werden. Der Transportflug dauerte über eine Stunde. Dabei geriet der Rumpf immer wieder in Schieflage, und der Pilot musste korrigieren. Zwar wurde am Heck des 18 Meter langen Rumpfs ein Bremsschirm zur Stabilisierung angebracht, doch zeigte dieser nicht die gewünschte Wirkung.

Nach dem Absturz eines baugleichen Schwesternflugzeugs im Sommer 2018 war das Flugzeug zerlegt und auf technische Mängel untersucht worden. Das schweizerische Bundesamt für Zivilluftfahrt erteilte schließlich ein Flugverbot. Mit Passagieren soll die Ju-52 frühestens im Sommer 2022 wieder abheben. (red, 15.7.2020)