Die Partner von "Lockl & Keck": Lothar Lockl und Julia Keck. Foto: Kurt Keinrath

Wien – Aus der Wiener Strategieberatungs-Agentur "Lockl Strategie" wird "Lockl & Keck": Julia Keck, seit zehn Jahren mit an Bord und seit 2016 Geschäftsführerin, steigt mit 15 Prozent in das Unternehmen ein, wie am Dienstag in einer Aussendung bekannt gegeben wurde. Agenturgründer und Politikberater Lothar Lockl, seines Zeichens Leiter des Bundespräsidentenwahlkampfs von Alexander Van der Bellen im Jahr 2016, wurde immer wieder als Kandidat für ein Mandat im ORF-Stiftungsrat gehandelt – der STANDARD berichtete.

Mit dem neuen Namen komme eine "stärkere Ausrichtung auf Strategie, Kommunikation und Nachhaltigkeit und ein neues Corporate Design samt Website", heißt es in der Aussendung. Die Oberösterreicherin Keck ist Nachhaltigkeitsexpertin und war zuvor in PR-Agenturen und Verlagen in Österreich und Deutschland tätig. Seit 2010 berät sie bei "Lockl & Keck" Kunden bei Strategie-Entwicklung, Positionierung und Stakeholder-Kommunikation. "Lockl & Keck" wurde Ende 2009 von Lockl gegründet. (red, 14.7.2020)