Die deutsche Fleischindustrie steht exemplarisch für prekäre Arbeitsverhältnisse und gierige Unternehmer: "Tönnies und die Werkverträge", 22.45 Uhr, ZDF. Foto: APA / dpa / Friso Gentsch

20.15 KOMÖDIE

Nichts zu verlieren(D/A 2017, Wolfgang Murnberger) Zwei Einbrecher entführen einen Reisebus samt Reisegruppe. Bald merken sie, wieso sich ihre Geiseln so seltsam verhalten – als ob ihnen alles egal sei. Sie sind Trauernde, die auf der Reise mit ihrem Schmerz fertig werden wollen. Mit Emily Cox, Georg Friedrich, Lisa Wagner. Skurrile Komödie von Wolfgang Murnberger. Bis 21.45, ARD

20.15 SALZKAMMERGUT

Heimat Österreich: Leben am Hallstätter See Drei Dokumentationen gehen der Faszination des Salzkammerguts auf den Grund. Rund um den Hallstätter See tauchen Besucher in eine pittoreske Landschaft ein. Um 21.05 Uhr geht es weiter mit Vom Salzkammergut in den Chiemgau: Der Salzalpensteig. Schauspieler Simon Schwarz führt durch die Sendung. Und um 21.55 Uhr heißt es Berge, Menschen und Seen im Salzkammergut.

Bis 22.25, ORF 3

22.00 DOKUMENTARFILM

Loveparade – Die Verhandlung Am 24. Juli 2010 starben bei der Loveparade in Duisburg 21 Menschen im Gedränge, 652 wurden verletzt. Erst mehr als sieben Jahre später, im Dezember 2017, begann die juristische Aufarbeitung der Katastrophe. Bis 23.30, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: USA – Sturm auf Südstaaten-Denkmäler Helden oder Rassisten? In den USA ist ein erbitterter Streit um Denkmäler historischer Führungsfiguren der Sklavenhalterstaaten im Süden entbrannt. Abbilder von Barbarei und Grausamkeit, sagen die einen und fordern deren Entfernung. Von wertvollen Werken und historischem Erbe sprechen die anderen.

Bis 23.05, ORF 2

22.35 DOKUMENTARFILM

Shooting the Mafia Lange regierte die Mafia auf Sizilien ungehindert. Das änderte sich erst in den 1970er-Jahren, als Letizia Battaglia als erste Fotojournalistin Italiens die brutalen Morde und den tiefgreifenden Einfluss der Mafia zu dokumentieren begann. Die Schwarz-Weiß-Bilder zeigen von Kugeln durchbohrte Körper, schreiende Witwen, kriegspielende Kinder. Bis 0.15, BR

22.45 MAGAZIN ZDF Zoom: Tönnies und die Werkverträge – Ausbeutung mitten in Deutschland Nach massenhaften Corona-Infektionen bei Deutschlands größtem Schlachtbetrieb Tönnies ist eine Debatte über die Arbeits- und Lebensbedingungen von Werkvertragsmitarbeitern entbrannt. Die überwiegende Zahl der Produktionsmitarbeiter kommt aus Osteuropa. Bis 23.15, ZDF

23.05 REPORTAGE

Weltjournal+: Habt Acht – Schüler als Rekruten Die USA benötigen jedes Jahr 80.000 neue Soldaten. Um jungen Leuten eine Karriere im Militär schmackhaft zu machen, hat die US-Armee ein Kadettenprogramm entwickelt: Mehr als eine halbe Million Schüler zwischen 14 und 18 Jahren an tausenden öffentlichen Schulen nehmen daran teil. Bis 23.50, ORF 2

