Coole Pose beim Training in Gelsenkirchen, nicht so coole Aktion beim Training in Cardiff. Foto: imago images/RHR-Foto/Tim Rehbein

Offensivspieler Rabbi Matondo hat die Fans des kriselnden deutschen Fußball-Bundesligisten Schalke 04 mit einer unbedachten Aktion verärgert. Der 19-jährige Waliser trug beim Training in einem Fitnessstudio in Cardiff ein Trikot des englischen Jungstars Jadon Sancho vom Erzrivalen Borussia Dortmund und ließ ein Bild davon auf Instagram veröffentlichen. Darüber berichtete derwesten.de.

Die Reaktionen der verärgerten Schalker Fans ließen in den Sozialen Netzwerken nicht lange auf sich warten: "In so einer Lage sich im Trikot des Erzrivalen aufnehmen lassen? Finde ich widerlich!", "Rabbi Matondo mit BVB-Trikot im Gym. Kannste dir nicht ausdenken", oder: "Da ist die Tür!", waren nur einige der vielen Kommentare.

Auch S04-Sport- und Kommunikations-Vorstand Jochen Schneider war alles andere als erbaut und las dem Profi die Leviten: "Ich habe Rabbi Matondo am Telefon mehr als deutlich gemacht, was ich von so einer unüberlegten Aktion halte. Er ist zwar erst 19 Jahre alt, aber das darf ihm trotzdem nicht passieren. Wir haben ihm klar gesagt, dass er auf und neben dem Platz die passende Reaktion auf sein Fehlverhalten zeigen muss."

Der Beitrag wurde mittlerweile vom Studio wieder gelöscht. (sid, 14.7.2020)