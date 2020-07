Freies Reisen in die Lombardei ist ab Donnerstag wieder möglich. Die AUA streicht Flüge in Balkanstaaten. Die Corona-Updates des Tages im Überblick

"Augenscheinliche Familienverbünde" im Kleinwalsertal. Foto: BUNDESKANZLERAMT/DRAGAN TATIC

Das Wichtigste in Kürze:

Die Ein-Meter-Regel gilt laut Innenministerium nicht für Tätigkeiten im Wirkungsbereich der Gesetzgebungsorgane. Demnach hat die Abstandsregel für Kanzler Sebastian Kurz bei seinem umstrittenen Besuch im Walsertal nicht gegolten.

Demnach hat die bei seinem umstrittenen Besuch im Walsertal nicht gegolten. In der Kärntner Bezirksstadt Wolfsberg wurde eine teilweise Maskenpflicht angeordnet. Freitag- und Samstagabend sind Masken in bestimmten Bereichen verpflichtend .



wurde eine teilweise angeordnet. . Ein Schlachtbetrieb im niederösterreichischen Bezirk Horn meldet mittlerweile 29 Infizierte.

im niederösterreichischen Bezirk Horn meldet mittlerweile 29 Infizierte. Die Zahl der Infizierten um den Wiener Neustädter Freikirchen-Cluster ist auf neun gestiegen. Die Glaubensgemeinschaft hat alle ihre Kirchen in Österreich geschlossen.

ist auf neun gestiegen. Die Glaubensgemeinschaft hat alle ihre Kirchen in Österreich geschlossen. Die AUA kappt nach dem Erlass von Landeverboten wieder viele Flüge bis Ende Juli, auch der Transfer leidet. Vor allem Ziele auf dem Balkan und nach Nordeuropa sind gestrichen.

kappt nach dem Erlass von wieder auch der Transfer leidet. Vor allem und sind gestrichen. Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser ist noch bis einschließlich Freitag in Heimquarantäne . Der SPÖ-Politiker hatte Kontakt zu einer Frau, die später positiv auf Covid-19 getestet worden ist.

Peter Kaiser ist noch . Der SPÖ-Politiker hatte Kontakt zu einer Frau, die später positiv auf Covid-19 getestet worden ist. Die Wiener Linien haben seit Anfang Juli an die sechzig Strafen verhängt, weil Fahrgäste die Maskenpflicht ignoriert hatten.



haben seit Anfang Juli an die weil Fahrgäste die Maskenpflicht ignoriert hatten. Tokio ruft angesichts neuer Corona-Fälle die höchste Warnstufe aus, Experten warnen vor einer erneuten Ausbreitung des Virus in Japans Hauptstadt.

ruft angesichts neuer Corona-Fälle die aus, Experten warnen vor einer erneuten Ausbreitung des Virus in Japans Hauptstadt. Die Infektionszahlen in Israel sind zuletzt stark angestiegen. Der israelische Gesundheitsminister hält einen zweiten Lockdown nun für kaum noch vermeidbar.

sind zuletzt stark angestiegen. Der israelische Gesundheitsminister hält einen nun für kaum noch vermeidbar. Österreich hebt die Reisebarrieren und die Reisewarnung für die italienische Region Lombardei wieder auf.

wieder auf. Die Regierung in Portugal hat ihre Corona-Auflagen für die Metropolregion Lissabon bis mindestens Ende Juli verlängert.



hat ihre bis mindestens Ende Juli verlängert. Deutsche Pharmazeuten forschen an einem Gurgel-Test , der helfen könnte, Covid-19 zu diagnostizieren.

, der helfen könnte, Covid-19 zu diagnostizieren. US-Forscher haben die Wirksamkeit des Impfstoffkandidaten des Pharmakonzerns Moderna bestätigt.



des Pharmakonzerns Moderna bestätigt. Französische Forscher haben erstmals nachgewiesen, dass sich ein Baby in seltenen Fällen über die Plazenta im Mutterleib mit Covid-19 infizieren kann.

Kleinwalsertal: Abstandsregel galt nicht für Kurz

Wegen des Besuchs von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Kleinwalsertal Mitte Mai haben die Neos eine Anfrage an den Innenminister gestellt. Mit der Antwort Karl Nehammers (ÖVP) sind sie nicht zufrieden. Die Behörde erklärte nämlich, dass die Polizei in Vorarlberg damals keine offensichtlichen Verstöße wahrnahm – und dass die Abstandsregel für den Kanzler nicht galt.

Als Kanzler Kurz Mitte Mai im Kleinwalsertal war, sprach die SPÖ von "Skandalbildern", die FPÖ vom "Lebensgefährder Kurz", und die Neos drohten mit einer Anzeige wegen Verletzung der Abstandsregeln. Zwei Monate später stellt sich heraus, dass es – trotz zehntausender Corona-Strafen im ganzen Land – im Kleinwalsertal für niemanden Konsequenzen gibt. Der Grund: Laut Polizei waren damals im Kanzlerpublikum lauter Familien. ORF

Bei den eng beieinanderstehenden Menschen habe es sich augenscheinlich um Familienverbünde gehandelt. Zudem sehe die Lockerungsverordnung vor, dass die Ein-Meter-Regel "nicht für Tätigkeiten im Wirkungsbereich der Organe der Gesetzgebung und Vollziehung" gelte. Es habe am betreffenden Abend auch keine Anzeige wegen Verstößen gegen diese Verordnung beziehungsweise gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz gegeben.



Neos-Gesundheitssprecher Gerald Loacker reagierte empört: "Während einzelne Personen im Park kontrolliert und, wie wir heute wissen, zu Unrecht bestraft wurden, fand man es nicht notwendig, eine Menschentraube im Kleinwalsertal aufzulösen oder zu überprüfen, in welchem Naheverhältnis die Personen zueinander standen. Hauptsache, der Kanzler kann bejubelt werden."

Wolfsberg ordnet partielle Maskenpflicht an

Die Kärntner Bezirksstadt Wolfsberg hat eine Maskenpflicht angeordnet. In bestimmten Bereichen ist am Freitag und Samstag jeweils von 21 bis 2 Uhr das Tragen eines Mundschutzes Pflicht. Das Land hatte Mittwochfrüh einen neuen Infektionsfall in Wolfsberg gemeldet.



Infektionen in Schlachthaus im Bezirk Horn

In einem Schlachtbetrieb in Eggenburg im niederösterreichischen Bezirk Horn sind 29 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Zunächst war am Rande eines Pressetermins in St. Pölten von 24 positiven Fällen die Rede gewesen. "Das war unser Stand, als wir in die Pressekonferenz gegangen sind", betonte ein Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Eine Präzisierung gab es unterdessen auch zur Entdeckung des Clusters in dem Unternehmen. Ein Mitarbeiter des Schlachtbetriebes habe Symptome gezeigt, sich an die Hotline 1450 gewandt und sei im Anschluss positiv auf das Coronavirus getestet worden. Eine bereits für das Unternehmen geplante Screening-Maßnahme sei schließlich vorgezogen worden und habe die Infektionen bekannt gemacht.

244 Mitarbeiter des Unternehmens seien abgesondert worden, sagte Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Mittwochvormittag. Das sei "quasi eine Schließung", eine behördliche Sperrung des Unternehmens liege jedoch nicht vor.

Neun Fälle in Wiener Neustädter Freikirchen-Cluster

Die Zahl der Coronavirus-Fälle im Umfeld der Wiener Neustädter "Pfingstkirche Gemeinde Gottes" ist am Mittwoch von vier auf neun gestiegen. Der Landessanitätsstab spricht in Bezug auf die Freikirche nunmehr von einem Cluster. Die Testung von insgesamt 270 abgesonderten Kontaktpersonen war am Vormittag weiter im Gange.

Nach dem Bekanntwerden der Fälle hat die Glaubensgemeinschaft alle ihre Kirchen in Österreich geschlossen. Befristet sei dieser Schritt vorerst bis Monatsende, sagte Ion Paduretu, der Sprecher der Dachorganisation der Pfingstkirchen in Österreich, am Mittwoch der APA.

Aktuell werden die Gottesdienste online übertragen. "Wir haben am Samstagvormittag von dem Fall in Wiener Neustadt erfahren und sofort die Entscheidung getroffen", kommentierte der Sprecher die Kirchenschließungen.

Wie auch der ORF Niederösterreich berichtete, zählt die betroffene Freikirche in Wiener Neustadt hierzulande zu den größten Häusern der "Pfingstkirche Gemeinde Gottes". Paduretu zufolge gibt es 650 erwachsene Mitglieder, zählt man Kinder und Jugendliche mit, gehören etwa 1.300 Menschen der Gemeinschaft an. In ganz Österreich gibt es dem Sprecher zufolge 37 Gemeinden, die bundesweite Gesamtmitgliederzahl beziffert Paduretu mit 16.200.

AUA kappt nach Landeverboten wieder Flüge

Die Regierung hat am Dienstag die Liste jener Staaten verlängert, aus denen wegen der Corona-Pandemie keine Flugzeuge in Österreich landen dürfen. Das trifft die AUA auf zahlreichen Strecken, die ab Donnerstag bis Monatsende gestrichen werden müssen.

Die Landeverbote werden laut AUA aber auch für das restliche Streckennetz Folgen haben, da auf den betroffenen Routen auch viele Transferpassagiere reisen, erklärte die Airline am Mittwoch. "Diese werden auf Folgeflügen fehlen, zum Beispiel in die USA." Der AUA-Vorstand nennt pauschale Reiseverbote für ganze Länder, noch dazu mit extrem kurzer Vorlaufzeit, eine "enorme Herausforderung". Er plädiert für eine einheitliche und stabile Reisepolitik innerhalb der EU.

Ab Donnerstag dürfen unter anderem aus folgenden Ländern keine regulären Flüge mehr in Österreich landen: Ägypten, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, Rumänien und Serbien. Zudem wurden unter anderem die Landeverbote für Maschinen aus Großbritannien, Schweden und der Ukraine verlängert. Die Verordnung gilt bis 31. Juli. Aufgrund des behördlichen Verbots muss die AUA daher von 16. bis 31. Juli die Flüge zwischen Wien und folgenden Ziele streichen: Belgrad, Bukarest, Kairo, Kiew, London, Podgorica, Prishtina, Sarajevo, Sibiu, Skopje, Sofia, Stockholm, Tirana und Warna. Passagiere, die nicht umbuchen können oder wollen, können eine Rückerstattung auf der AUA-Website beantragen.

Quarantäne für Kärntens Landeshauptmann bis Freitag

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) darf ab Samstag wieder aus dem Haus. Er ist seit vergangenem Freitag in Heimquarantäne. Laut Landespressedienst endet die häusliche Absonderung mit Freitag, 24.00 Uhr. Der entsprechende Bescheid wurde Kaiser am Mittwoch zugestellt. Er hatte am 8. Juli bei einer Dekretverleihung Kontakt zu einer Frau gehabt, die später positiv auf Covid-19 getestet wurde.

Kaiser betonte angesichts vermehrter Nachfragen und vor allem in sozialen Medien aufgetauchter Spekulationen und Vorwürfe in der Aussendung, die Anzahl der Tests sei vom Magistrat Klagenfurt vorgeschrieben worden, ebenso die Dauer der Heimquarantäne. Er halte sich selbstverständlich daran, was im Bescheid vorgeschrieben werde. Das Arbeiten von zuhause habe sehr gut funktioniert, daher habe er auch von der ihm von der Gesundheitsbehörde eingeräumten Möglichkeit einer sogenannten Arbeitsquarantäne für Schlüsselpersonen, also das Verlassen des Hauses zu Arbeitszwecken unter besonders strengen Hygieneauflagen und mit Schutzmaske, abgesehen.

Wiener Linien verhängten bisher an die 60 Strafen

Die Wiener Linien haben bisher fast 60 Strafen gegen Fahrgäste verhängt, die den Mund-Nasen-Schutz in den öffentlichen Verkehrsmittel nicht getragen haben. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte entsprechende Medienberichte. Zahlen mussten Passagiere, bei denen eine Ermahnung nichts nutzte.

Die Nichteinhaltung der Maskenpflicht kostet 50 Euro. Es werden jedoch nur Personen zur Kasse gebeten, die Aufforderungen ignorieren oder das Sicherheitspersonal sogar beschimpfen, wie der Sprecher betonte. Insgesamt wurden bereits 12.500 Personen in den Zügen und Bussen der Wiener Linien darauf angesprochen. In vielen Fällen wurde der Schutz nicht ordnungsgemäß getragen – also die Nase nicht bedeckt. Strafen werden erst seit Anfang Juli verhängt, zuvor wurde die Fahrgäste ausschließlich ermahnt.

Freies Reisen in die Lombardei – Liste der Reisebeschränkungen

Der Mailänder Dom ist eines der Wahrzeichen der lombardischen Millionenstadt. Die Reisewarnung für die Region wurde aufgehoben. Foto: APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Ab Mitternacht von Mittwoch auf Donnerstag ist die die partielle Reisewarnung für die italienische Provinz Lombardei aufgehoben. Das teilte das Außenministerium Mittwochfrüh mit.

Die epidemiologische Entwicklung in der Provinz, die als erste und besonders hart von der Pandemie betroffen war, lasse diesen Schritt nunmehr zu, erklärte eine Sprecherin von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). Aufrecht bleibe aber die Sicherheitsstufe vier von sechs für ganz Italien – wie auch für alle anderen Länder der Welt, außer es gilt Stufe sechs für Länder oder fünf für Regionen.

Aufgrund der globalen Ausbreitung des Coronavirus gelten laut Außenministerium derzeit Reisewarnungen für 32 Staaten: Ägypten, Albanien, Bangladesch, Bosnien und Herzegowina; Brasilien, Bulgarien, Chile, Ecuador, Großbritannien, Indien, Indonesien, Iran, Kosovo, Mexiko, Montenegro, Nigeria, Nordmazedonien, Pakistan, Peru, Philippinen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Russland, Schweden, Senegal, Serbien, Südafrika, Türkei, Ukraine, USA, Weißrussland. Zudem gilt weiterhin die partielle Reisewarnung für die chinesische Provinz Hubei.

Portugal verlängerte Auflagen im Großraum Lissabon

Wegen anhaltender Infektionsherde hat die portugiesische Regierung ihre Corona-Auflagen für die Metropolregion Lissabon bis mindestens Ende Juli verlängert. Fast im gesamten Land mit Ausnahme von Lissabon und seiner Umgebung gingen die Neuinfektionen zurück, begründete die Regierung ihre Entscheidung nach einer Dringlichkeitssitzung am Dienstagabend.

Die Auflagen waren bereits Anfang Juli für den gesamten Großraum Lissabon und insbesondere für 20 Vororte im Norden der Hauptstadt eingeführt worden. Die rund 700.000 Einwohner der Vororte dürfen ihre Häuser nur noch verlassen, um zur Arbeit zu gehen und dringende Einkäufe zu erledigen.

Um Menschenansammlungen zu vermeiden, darf in ganz Lissabon kein Alkohol auf öffentlichen Plätzen konsumiert werden. Cafes und Bars müssen um 20 Uhr schließen. In den vergangenen zwei Wochen registrierten die Behörden im Schnitt rund 350 Neuinfektionen pro Tag, die meisten davon in Lissabon. Portugal mit seinen zehn Millionen Einwohnern hat bisher insgesamt 47.000 bestätigte Infektions- und 1.700 Todesfälle.

Tokio ruft nach neuen Fällen höchste Warnstufe aus

Aufgrund einer steigende Zahl an Neuinfektionen haben die Behörden in Tokio die höchste Warnstufe ausgerufen. Das Coronavirus scheine sich wieder auszubreiten, sagte Gouverneurin Yuriko Koike am Mittwoch nach einem Expertentreffen. Den Experten zufolge steigen die Infektionszahlen vor allem bei jungen Menschen, in Szenevierteln, Familien und am Arbeitsplatz.

Trotz der höchsten Alarmstufe bleiben die Geschäfte zunächst geöffnet, auch Veranstaltungen werden nicht verschoben. Bereits im April gab es trotz eines landesweiten Ausnahmezustands keine Ausgangssperren oder ähnlich strikte Verbote wie in anderen Ländern. Regierungschef Shinzo Abe hatte den Ausnahmezustand Ende Mai aufgehoben. Danach stieg die Zahl der bestätigten Neuinfektionen wieder, vor allem in Tokio. Den Behörden zufolge sind die meisten Neuinfizierten zwischen 20 und 40 Jahre alt.

Die Situation in Japan ist weiterhin weniger ernst als in vielen vergleichbaren Staaten mit ähnlich vielen Einwohnern. Bisher haben die Behörden insgesamt rund 22.500 Infektionsfälle registriert, knapp tausend Menschen starben an den Folgen ihrer Infektion. In den vergangenen drei Wochen wurde kein neuer Todesfall mehr gemeldet. Die Grenzen des Landes bleiben jedoch weiterhin für Reisende aus mehr als einhundert Ländern geschlossen.

Israel steuert laut Minister auf weiteren Lockdown zu

Nach einem starken Anstieg der Corona-Infektionen hält Israels Gesundheitsminister einen weiteren Lockdown in dem Land für kaum noch vermeidbar. Er hoffe, dass die zuletzt ergriffenen Maßnahmen wie die Begrenzung der Teilnehmerzahlen bei Veranstaltungen zu niedrigeren Infektionszahlen führten, sagte Juli Edelstein am Mittwoch dem Nachrichtenportal "ynet".

Wenn dies so komme, dann könne eine Lockdown-Entscheidung verschoben werden. "Wir müssen drei bis vier Tage abwarten, um zu schauen, aber es würde einem Wunder gleichkommen." Einem früheren "ynet"-Bericht zufolge hat Edelstein eine rote Linie bei 2.000 Neuinfektionen pro Tag gezogen.

Der Minister wies zugleich Kritik zurück, dass die Regierung keine vorbereitenden Maßnahmen ergriffen habe, um einer zweiten Corona-Welle zu begegnen. Auch die Vorhaltung, ein weiterer Lockdown sei ein Eingeständnis von Behördenversagen, wollte er nicht gelten lassen. Ein Lockdown sei eine Maßnahme, die ergriffen werden müsse, um die Zahl der täglichen Neuinfektionen zu senken, sagte Edelstein.

Israel war es zu Beginn der Pandemie unter anderem mit einem raschen Lockdown gelungen, die Infektionszahlen niedrig zu halten. Nach Lockerungen schnellten die Zahlen jedoch in die Höhe. Am Montag wurde mit 1.718 Fällen ein Rekordwert an täglichen Neuinfektionen erreicht, für Dienstag wies das Ministerium nach Zahlen vom Mittwochmorgen 1.335 Neuinfektionen aus.

Nachweis in Gurgellösung könnte zur Corona-Diagnose dienen

Pharmazeuten der Universität Halle-Wittenberg haben mit Hilfe der Massenspektrometrie kleinste Mengen des Coronavirus Sars-CoV-2 in einer Gurgellösung nachgewiesen. Daraus könnte einmal ein relativ einfacher Test entstehen. Für ihre Untersuchung verwendeten sie Lösungen, mit denen Patienten gegurgelt hatten, die an Covid-19 erkrankt waren, wie die Universität am Mittwoch mitteilte.

Die neue Methode könne künftig als Ergänzung für bisher übliche Tests dienen, hieß es. Sie werde nun weiter verbessert, um als Standard-Diagnostik-Werkzeug zur Verfügung zu stehen. Andrea Sinz und ihre Mitarbeiter entwickelten eine Methode, um nach Bestandteilen von Sars-CoV-2 zu suchen. "Wir messen direkt die Peptide, die von dem Virus stammen, und nicht das genetische Material", erklärt Sinz. Auch wenn nur wenig Gurgellösung zur Verfügung gestanden habe, hätten die Wissenschafter Bestandteile der Virusproteine gefunden, hieß es. Der Test sei hochspezifisch für das Virus, da die entsprechenden Proteine nur bei Sars-CoV-2 vorkommen.

Aktuell könne der Test in circa 15 Minuten durchgeführt werden, so Sinz. Ihre Arbeitsgruppe versuche nun, die Analysezeiten weiter zu verkürzen. Dafür nutze sie zurzeit künstlich hergestellte Virusbestandteile. Ob sich dieser Ansatz tatsächlich für den Nachweis von Sars-CoV-2 eignet, müsse allerdings noch gezeigt werden. Eine Probenaufbereitung sei dann nicht aufwendig und die Messungen wären auch von nicht spezialisiertem Personal durchführbar. Unmittelbar zur Verfügung stehen wird die neue Diagnosemethode nach Angaben der Universität jedoch noch nicht. Sinz hoffe, dass sie in einigen Monaten für den Einsatz bereit sein werde.

US-Impfstoffkandidat mit gewünschten Ergebnissen

US-Forscher bestätigen in einer Studie die Wirksamkeit eines Impfstoffkandidaten des Pharmakonzerns Moderna gegen Covid-19. Bei allen 45 gesunden Teilnehmern habe der Impfstoff eine gewünschte Immunabwehr hervorgerufen, berichten die Wissenschafter im "New England Journal of Medicine".

Bei keinem Probanden traten demnach schwerwiegende Nebenwirkungen auf, aber mehr als die Hälfte berichtete über leichte oder mäßige Reaktionen wie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Muskelschmerzen oder Schmerzen an der Injektionsstelle. Die US-Regierung unterstützt den Impfstoff von Moderna mit fast einer halben Milliarde Dollar und hat ihn als eine der ersten an großangelegten Studien im Kampf gegen das Coronavirus am Menschen zugelassen.

Übertragung auf Kind bei Schwangerschaft nachgewiesen

Ärzte in Frankreich haben erstmals die Übertragung des Coronavirus von einer schwangeren Frau auf ihr ungeborenes Kind nachgewiesen. Ein im März geborener Bub habe nach der Geburt unter Hirnschwellungen und neurologischen Symptomen gelitten, wie sie bei Erwachsenen mit Covid-19 auftreten, erklärten die Ärzte in einer am Dienstag publizierten Studie im Fachmagazin "Nature Communications".

Frühere Forschungen hatten bereits auf die wahrscheinliche Übertragung des Virus von der Mutter auf das ungeborene Kind hingewiesen, konkrete Nachweise gab es jedoch nicht. "Wir haben gezeigt, dass die Übertragung von der Mutter auf den Fötus über die Plazenta in den letzten Wochen der Schwangerschaft möglich ist", sagte der Leiter der Studie, Daniele De Luca. Die Übertragung auf das ungeborene Kind sei aber sehr selten. De Luca arbeitet im Antoine-Béclère-Krankenhaus in der Nähe von Paris.

Auch die Medizinprofessorin Marian Knight von der Universität Oxford in Großbritannien bestätigte die relativ geringe Wahrscheinlichkeit einer Übertragung. Unter den Tausenden von Babys, die von Müttern mit Covid-19 geboren wurden, seien nicht mehr als ein oder zwei Prozent positiv auf das Virus getestet worden, und noch weniger zeigten ernsthafte Symptome, sagte die Professorin, die nicht an der Studie beteiligt war. "Die wichtigste Botschaft für schwangere Frauen ist nach wie vor, eine Infektion zu vermeiden, indem sie auf Händewaschen und soziale Distanzierungsmaßnahmen achten", sagte Knight.

Die Studie weise vor allem nach, wie es zu einer Übertragung im Mutterleib kommen kann, sagte Andrew Shennan, Professor für Geburtshilfe am King's College London. Frauen könnten jedoch sicher sein, dass "eine Schwangerschaft mit Covid-19 kein signifikanter Risikofaktor für sie oder ihre Babys ist". (red, 15.7.2020)