Seit Dienstagabend, ca. 21:45 Uhr, hat Whatsapp massive Probleme. Foto: Imago

Der weltweit nach Nutzerzahlen größte und unter dem Dach von Facebook stehende Messengerdienst Whatsapp kämpft seit Dienstagabend Zeit mit massiven Ausfällen. Seit etwa 21:40 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit berichten Nutzer auf sozialen Medien von Schwierigkeiten. Nachrichten lassen sich aktuell nicht versenden oder empfangen. Auch die Verbindung zum Desktopinterface ist nicht möglich.

Foto: Screenshot/Down Detector

#whatsappdown

Auf Twitter trendet in vielen Regionen das Hashtag "#whatsappdown". Alleine in Österreich gingen auf der Seite Alle Störungen um 22 Uhr über 3.700 Meldungen ein. Der Down Detector, der globale Statistiken ausgibt, listet zur selben Zeit fast 12.000 Störungsberichte. Auf der Livekarte des Dienstes verteilen sich diese vorwiegend auf Europa sowie Nord- und Lateinamerika. Leichte Leichte Anstiege gibt es auch in Asien, wo derzeit allerdings entweder Nacht oder sehr früher Morgen ist.

Die meisten Nutzer scheinen das Problem einigermaßen gelassen zu nehmen. Auch so manche humorvolle Anspielung ist in den Reaktionen zu finden.

Auf seinen offiziellen Kanälen auf Facebook und Twitter sowie der Homepage gibt es derzeit noch keine Informationen zu den Ausfällen. Eine offizielle Seite zum aktuellen technischen Status des Messengers gibt es nicht. Ein für Störungsinformationen genutzter Twitteraccount (@wa_status) wird seit 2014 nicht mehr betreut. (gpi, 14.07.2020)