Olivier Giroud (li) sorgte für die Entscheidung. Foto: EPA/Julian Finney/NMC/Pool

Der sechsmalige englische Fußball-Meister FC Chelsea hat im Endspurt um die Champions-League-Plätze in der Premier League den dritten Tabellenplatz gefestigt. Am Dienstagabend setzten sich die Blues am drittletzten Spieltag gegen Absteiger Norwich City mit 1:0 (1:0) durch.

Chelsea baute mit dem fünften Heimsieg in Folge seinen Vorsprung auf die Rivalen Leicester City und Manchester United auf vier Punkte aus, die am Donnerstag aber wieder auf einen Zähler herankommen können.

Chelsea drückte nach der jüngsten 0:3-Pleite bei Sheffield United aufs Tempo und drängte auf die frühe Führung. Doch die "Kanarienvögel" wehrten sich lange tapfer.

Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte glückte Olivier Giroud per Kopf nach Vorarbeit von Christian Pulisic die verdiente Führung für den Favoriten. In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Chelsea stürmt an, Norwich steht hinten drin. Klare Torchancen aber blieben in einer insgesamt eher mäßigen Partie aus. (sid, 14.7.2020)