Ukwirft Huawei raus. in Österreich wird dessen Technik großflächig eingesetzt. Foto: AP

Der chinesische Technologiekonzern Huawei soll nun endgültig nicht am Ausbau des superschnellen 5G-Mobilfunknetzes in Großbritannien beteiligt werden. Das teilte der zuständige britische Minister Oliver Dowden am Dienstag im Parlament in London mit. In Österreich nutzen Magenta und Liwest Huawei-Technologie für ihre 5G-Netze – die türkis-grüne Regierung hat mit Huawei keine großen Probleme.

Bereits verbaute Teile sollen bis 2027 entfernt werden

Der Kauf von Huawei-Komponenten für Netzwerkanbieter in Großbritannien soll demnach heuer ab Jahresende verboten sein. Bereits verbaute Teile sollen bis 2027 entfernt werden, so Dowden. Noch Anfang des Jahres hatte die Regierung von Premierminister Boris Johnson eine Beteiligung Huaweis zumindest teilweise erlaubt. Erwartet wird, dass der Ausbau des 5G-Netzes in Großbritannien durch die Kehrtwende nun um Jahre zurückgeworfen wird.

Grund für den Schritt sind nach Angaben der Regierung neben Sicherheitsbedenken auch die Folgen der kürzlich verhängten US-Sanktionen gegen Huwawei. Washington versucht seit Monaten, Druck auf seine Partner auszuüben, Huawei vom Ausbau seiner 5G-Netze auszuschließen. Großbritannien hofft auf ein lukratives Handelsabkommen mit den USA nach dem Austritt aus der Europäischen Union. Ein Streit um Huawei hätte die Verhandlungen erheblich belasten können.

Deal mit den USA

Doch auch mit China hofften die Briten nach dem Brexit auf ein erhöhtes Handelsvolumen. Doch die Beziehungen mit Peking sind derzeit durch den Streit um das von China eingeführte Sicherheitsgesetz in der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong ohnehin erheblich angespannt.

Der Kurswechsel der britischen Regierung kommt die Mobilfunk-Provider des Landes teuer zu stehen. Da die vierte Mobilfunkgeneration 4G (LTE) und 5G technisch aufeinander aufbauen, hätte bereits vorhandene LTE-Technik von Huawei vergleichsweise einfach auf 5G aufgerüstet werden können. Wenn man im 5G-Netz Huawei jedoch als Anbieter ausschließt, müssen auch die 4G-Anlagen der Chinesen im Rahmen der 5G-Aufrüstung entfernt werden, obwohl die eigentlich noch voll funktionsfähig sind. Daher wehren sich auch die Provider in Deutschland dagegen, Huawei aus dem Kreis der Wettbewerber zu verbannen. Allerdings verwenden weder die Telekon noch Vodafone und Telefonica Huawei in ihren Kernnetzen.

Regierung hat keine Probleme

In Österreich spielt Huawei eine wichtige Rolle beim 5G-Ausbau. Der Mobilfunker Magenta setzt weiterhin auf Huawei-Technik beim Ausbau seines Netzes, ebenso wie die Linz AG-Tochter Liwest. Auch politisch werden keine Probleme gesehen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat im April der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Neos festgehalten, dass er "keine Kenntnisse" darüber hat, ob es bereits "bei 3G- und 4G-Equipment von Huawei und ähnlichen chinesischen Unternehmen Verdachtsfälle von Cyberspionage oder ähnlichen Sicherheitsrisiken gab".

In Österreich werden auch 5G-Handys von Huawei verkauft. Foto: STANDARD

Überhaupt hält sich die Regierung beim Thema Huawei betont zurück. Die Wahl der Lieferanten ist den Mobilfunkern überlassen, diese "müssten allerdings auf Sicherheit und Datenschutz achten", heißt es dazu aus dem zuständigen Landwirtschaftsministerium.

Die Telekombehörde RTR verlangt von den Mobilfunkern lediglich, beim Aufbau ihrer 5G-Netze Technik zu verwenden, die auch bei anderen Herstellern zu haben ist. Damit sieht sich Magenta aus dem Schneider, da ja auch Hardware von Cisco und anderen Firmen zum Einsatz kommt, wie es seitens des Netzbetreibers zum STANDARD heißt.

Ob das den Amerikanern ausreicht, wird sich zeigen. Der US-Botschafter in Wien, Trevor Traina, spricht das Thema Huawei immer wieder an. Er will, dass der Konzern nicht zum zug kommt.

Deutschland zieht nicht nach

Deutschland folgt dem britischen Komplettausschluss des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei vom 5G-Mobilfunknetz vorerst nicht. Die Bundesregierung in Berlin habe einen Ansatz gewählt, bei dem sie die Sicherheitsanforderungen für die Mobilfunknetzbetreiber an die aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen anpasse, sagte ein Regierungssprecher am Dienstag. "Diese Anforderungen gelten für alle Anbieter beziehungsweise Hersteller gleichermaßen."



Zugleich fordert Berlin eine enge europäische Abstimmung. "Es ist unbestritten, dass für den Ausbau der neuen 5G-Mobilfunknetze hohe Sicherheitsstandards gebraucht werden. Das muss aber mit den europäischen Partnern besprochen werden", sagte der Regierungssprecher. Dazu tausche sich Deutschland mit seinen europäischen Partnern aus, insbesondere mit Frankreich. Auch die EU-Kommission habe bereits ein gemeinsames Vorgehen der EU bei der Sicherheit der 5G-Netze empfohlen. (Markus Sulzbacher, 15.7.2020)