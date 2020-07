Auch im TV-Geschäft zunehmend aktiv: die "New York Times".



New York – Die "New York Times" schaue zunehmend weniger wie eine traditionelle Zeitung denn wie ein Hollywood-Studio aus, berichtet Axios: Zehn TV-Show-Projekte sind laut dem Bericht in Entwicklung, drei abendfüllende Dokumentationen sollen noch heuer rauskommen. Dazu kommen weitere in Entwicklung und Produktion befindliche Doku-Projekte.

Dass um die TV-Ambitionen relativ wenig Aufhebens gemacht wird, wird zum Teil damit begründet, dass die "NYT" im Experimentier-Modus nicht zu genau inspiziert werden wolle. Fernsehen passe in die Geschäftsstrategie, weil es kurzfristige Lizenz-Umsätze und langfristig Abonnenten-Beziehungen bringe, heißt es im Axios-Bericht. Die "NYT" kann ihre Serien und Dokumentationen zudem in der Zeitung und auf ihrer Digitalplattform maßgeschneidert bewerben.

Projekte, für die es bereits grünes Licht für eine Ausstrahlung gibt, sind unter anderem "Father Soldier Son," die erste abendfüllende Dokumentation der "NYT" auf Netflix, die am am 17. Juli startet. "The Jungle Prince of Delhi" von Ellen Barry wird als Serie Amazon Studios adaptiert. "The 1619 Project" soll in Zusammenarbeit mit Lionsgate and Oprah Winfrey auf Film- und TV-Projekte ausgedehnt werden. (red, 15.7.2020)