Foto: Imago

Mehr als eine Million Podcasts stehen den Spotify Nutzer weltweit zur Verfügung, darunter auch über 30.000 deutschsprachige Formate. Nun bietet Spotify mit den beiden neuen Podcast-Charts "Top-Podcasts" und "Trending Podcasts" eine täglich aktualisierte Übersicht der "meistgestreamten Podcasts und vielversprechenden Neuerscheinungen", wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Mit dem Start der Podcast-Charts haben Nutzer auch erstmals die Möglichkeit, die spannendsten Trends und meistgestreamten Formate anderer Länder in der Übersicht einzusehen. Zeitgleich mit dem Start der Podcast-Charts führt Spotify auch ein neues Feature ein. Diese werden, sobald sie in den Charts auftauchen, in ihrem Dashboard auf Spotify for Podcasters darüber informiert. Mit sogenannten "Shareable Cards" können Podcaster*innen das Ranking ihres Podcasts auf ihren Social Media-Kanälen teilen.Top-Podcasts und Trending Podcasts sind bei iOS und Android sowohl in der "Suche" als auch unter "Browse" in der Rubrik "Podcasts" als "Podcast-Charts" zu finden. Um neue Podcasts schnell und unkompliziert zu entdecken, bietet Spotify neben den Podcast-Charts auch kuratierte Inhalte wie die "Podcast Playlists" und "Daily Drive" sowie Playlists, die auf Algorithmen basieren, wie "Deine Daily Podcasts". (red, 15.7. 2020)