Die Erste Group steigt groß ins E-Sport-Sponsoring ein. Ab sofort ist das heimische Unternehmen Hauptsponsor der höchsten europäischen League of Legends-Spielklasse LEC. CEO Peter Bosek will mit diesem Schritt den Trendsport in Österreich "besser zugänglich machen". Wie hoch der Deal dotiert ist, wurde nicht verraten. Allerdings kann von einem Investment in Millionenhöhe gerechnet werden.

E-Sport als "Megatrend"

Mit einem Imagefilm wurde der Start der Partnerschaft nun verkündet. Bei der Erste Group sei man überzeugt, dass E-Sport ein "Megatrend" ist, der "immer stärker wird". LoL-Entwickler Riot Games, der zugleich auch für die Spielbetriebe verantwortlich ist, spricht von einem "großartigen Partner, der gemeinsam mit uns E-Sport in der Region stärken und verankern will".

Heimischer "Fortnite"-Weltmeister

E-Sport dürfte hierzulande der breiten Masse durch Fortnite-Weltmeister David "Aqua" Wang aufgefallen sein. Kompetitives Gaming ist vor allem in asiatischen, aber auch immer mehr europäischen Ländern eine populäre Disziplin. Mobilfunker A1 betreibt seit mehreren Jahren eine eigene E-Sport-Liga, die immer mehr Zuschauer anzieht.

Hunderttausende bei der LEC dabei

Bei der LEC schalten Woche für Woche mehrere hunderttausende Zuschauer ein. Ein heimischer Gamer ist dort nicht vertreten. Die meisten E-Sportler der Liga kommen aus Skandinavien, Deutschland beziehungsweise Osteuropa. Sieger der Spring-Saison 2020 war das spanische G2, das seit drei Saisonen ungeschlagen ist. Aktuell findet der Summer-Split statt, bei dem die MAD Lions punktegleich mit Rogue führen. (Daniel Koller, 15.7.2020)