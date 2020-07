Eine Nvidia-Grafikkarte. Foto: Nvidia

Nvidia rechnet mit einem neuerlichen Mining-Boom. Eine Zeit lang waren die High-End-Grafikkarten des Herstellers und auch von Konkurrenten AMD fast überall ausverkauft und nur mehr zu Fantasiepreisen erhältlich – Grund hierfür war ein Run auf Kryptowährungen. Mittlerweile ist das DIY-Schürfen offenbar nicht mehr allzu lukrativ, dies soll sich laut einem Bericht von Wccftech aber bereits ändern.

Produktion von RTX-2000-Chips offenbar gestoppt

Nvidia soll in diesem Zusammenhang die Produktion einiger RTX-2000-Grafikchips gestoppt haben. Einerseits steht eine neue Generation vor der Türe, andererseits will man durch den Run auf Grafikkarten für Mining den Preis nochmal in die Höhe treiben. Nvidia soll seine Partner bereits auf einen zweiten Mining-Boom eingestellt haben. Seit März steigen die Preise von Bitcoin und Ethereum ja wieder stark.

Foto: Finanzen.net

Erinnerungen an das Jahr 2018

Ihren Höhepunkt erreichten die Kryptowährungen Ende 2017 beziehungsweise Anfang 2018. In weiterer Folge fingen viele Menschen an, daheim mit Grafikkarten zu schürfen. Dies hatte zur Folge, dass die Preise enorm in die Höhe stiegen und Nvidia und AMD nicht mit der Produktion hinterherkamen. Erst als Bitcoin und Co weniger wert und das Schürfen immer aufwändiger war, normalisierten sich die Preise.

Neue Generationen vor Enthüllung

Abgesehen davon dürften beide Hersteller heuer eine neue Grafikkarten-Generation für Gamer präsentieren. Mit "Big Navi" will AMD einen Großangriff auf den High-End-Markt starten und Nvidia wohl gleich mit einem Gegenschlag reagieren. Zweitgenanntes Unternehmen ist mittlerweile mehr wert als Intel und soll bei der anstehenden Grafikkarten-Generation namens "Ampere" einen enormen Leistungssprung vollbracht haben. (red, 15.7.2020)