Elon Musk will mit seinem Gehirnchip namens Neuralink ein Heilmittel gegen Depressionen gefunden haben. Was steckt nun dahinter? Eine tatsächliche Lösung oder nur ein Marketing-Schmäh? Wir sind auf Spurensuche gegangen. Huawei ist in Großbritannien unterdessen Geschichte. Die Netze des chinesischen Mobilfunkers werden dort abgebaut – in Österreich setzt man weiterhin massiv auf den Konzern. Falls ihr gestern übrigens nicht mehr WhatsApp nutzen konntet, haben wir die Aufklärung. Der Messenger hatte gestern einen massiven Ausfall. Wir haben alle Infos dazu. Viel Vergnügen beim Lesen!

