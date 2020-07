Frauen-Fußball

Fußball-Trainingscamp für Mädchen: Sei wie Besi, sei wie Laura, sei wie Sophie!

Das Trainingscamp "Be The One" will Mädchen für Fußball begeistern. Österreich hat vielleicht demnächst erstmals eine Teamchefin, aber im Frauenfußball viel Aufholbedarf