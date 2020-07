Die heimische Berglandschaft bietet ein großes Angebot an Wanderungen. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Es ist ein Sommer wie kein anderer. Aufgrund der Corona-Situation verbringen viele Menschen ihren diesjährigen Urlaub nicht im Ausland, sondern beschließen, in Österreich zu bleiben. Eine gute Möglichkeit, um seine Umgebung oder andere Bundesländer besser kennenzulernen. Neben zahlreichen schönen Seen zum Baden gibt es ein großes Angebot an Wanderwegen. Von einstündigen Spazierwegen bis hin zu anspruchsvollen Steigen – je nach Ausdauer und Können ist für geübte und auch weniger geübte Bergsteiger etwas dabei. Instagram-User "der_wandermann" berichtet von seiner Tour auf das Füssener Jöchle in Tirol:

Wandern in Stadt und Land

Dabei bieten nicht nur die für ihre Gebirgsketten bekannte Bundesländer wie Vorarlberg, Tirol, Salzburg oder Oberösterreich wunderschöne Outdoor-Erlebnisse, sondern auch flachere Regionen. Ebenso gibt es rund um Wien genügend Möglichkeiten, auf einem der vielen Wanderwege die Stadt von einer anderen Seite kennenzulernen, wie diese Instagram-Userin zeigt:

Welche Wanderungen und Bergtouren können Sie empfehlen?

Was war die schönste Wanderung, die Sie bisher gegangen sind? Von welchen raten Sie eher ab? Welche Einkehrmöglichkeiten für mehrtägige Wanderungen können Sie weiterempfehlen? Teilen Sie Ihre Tipps im Forum! (mawa, 20.7.2020)