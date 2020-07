Traditionell veröffentlichen US-Präsidenten ihre Steuererklärung. Donald Trump weigert sich, das zu tun. Foto: imago images / Media Punch

Zwei Drittel der Amerikaner wollen laut einer Meinungsumfrage von Reuters/Ipsos die Steuererklärung von Präsident Donald Trump sehen. Etwa fünfzig Prozent glauben, dass er sie noch nicht veröffentlicht habe, weil ihm dies schaden könnte.

Ungeachtet der Tradition in den USA, dass jeder Präsident seine Steuererklärung offenlegt, weigert sich Trump seit Jahren, dies zu tun. Anfang Juli hatte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten geurteilt, dass New Yorker Staatsanwälte Einsicht in Donald Trumps Steuerunterlagen nehmen dürfen. So sollen sie eventuellen Rechtsverstößen auf den Grund gehen können. (APA, red, 15.7.2020)