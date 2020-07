Vorerst nur in China erhältlich, der Hersteller will aber nach Europa expandieren

Ninebot C30. Foto: Xiaomi

Segway ist bei Ninebot bald Geschichte, dafür bringt der chinesische Hersteller bald ein Elektromoped für nur 470 Euro. Die Geschwindigkeit des Geräts ist auf 25 Stundenkilometer beschränkt, die Reichweite liegt bei circa 35 Kilometer. Der Akku des Mopeds lässt sich entnehmen und daheim aufladen. 5,8 Kilo ist dieser schwer.

Xiaomi Life

Bei den Bremsen wird gespart

55 Kilo wiegt das Gerät namens C30 insgesamt. Der 400-Watt-Motor weist ein Drehmoment von 40 Newtonmetern auf. Auf der Vorderseite wird mit einer hydraulischen Scheibenbremse gebremst, auf der Rückseite ist eine Trommelbremse im Einsatz. Die Geschwindigkeit wird auf einem Mini-Display angezeigt. Auf der Vorder- und Rückseite findet sich eine Beleuchtung.

Foto: Xiaomi

Ninebot will Produkt nach Europa bringen

Zurzeit wird der Ninebot C30 nur in China angeboten. Der Hersteller will aber nach Europa und die USA expandieren. In Österreich kann man die Elektroscooter von Ninebot bereits bei diversen Verleihfirmen ausborgen oder über die Segway-Website bestellen. 449 Euro kostet das aktuelle Modell. Wann und zu welchem Preis es das Elektromoped nach Österreich schafft, ist bis dato unklar. (red, 15.7.2020)