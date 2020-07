Mit schwerem Gerät wurde das letzte Feucht-Biotop im Salzburger Stadtteil Schallmoos umgepflügt. foto: sylvia hochreiter

Entscheidungstage im Konflikt um die Erweiterung eines Logistikzentrums der Spedition Gebrüder Weiss im Salzburger Stadtteil Schallmoos: In dem nach einer Parteispende der Familie Senger-Weiss aus dem Jahr 2017 in der Höhe von 50.000 Euro an die Bundes-ÖVP politisch heiklen Verfahren läuft derzeit ein Verfahren beim Landesverwaltungsgericht. Die ÖVP wie auch das Unternehmen haben einen Zusammenhang zwischen Parteispende und Betriebserweiterung immer vehement bestritten.

Der Naturschutzbund hat die naturschutzrechtliche Genehmigung beeinsprucht. Es geht – kurz gefasst – um die Versiegelung eines Feuchtbiotops in der Größe von rund 7000 Quadratmetern mit "europarechtlich und innerstaatlich streng geschützten Tierarten". Das inzwischen aber bereits ausgebaggerte Biotop war das letzte im Stadtteil Schallmoos, der seinen Namen von den hier einst existierenden Mooren ableitet.

Salzburger Immobiliengesellschaft SIG

Nach Recherchen von Anrainern und des STANDARD könnte freilich das gesamte naturschutzrechtliche Verfahren aus formalen Gründen hinfällig werden, egal wie das Gericht entscheidet. Für die für die Biotopzerstörung von der Behörde angeordneten Ausgleichsmaßnahmen in einem städtischen Park in der Nähe der Spedition fehlt nämlich die Zustimmung der Eigentümerin.

Die Parkfläche in der Größe von mehr als 21.000 Quadratmetern befindet sich im Eigentum der städtischen Salzburger Immobiliengesellschaft (SIG). Eigentümervertreter war im Bewilligungsverfahren damals Vizebürgermeister Bernhard Auinger von der SPÖ und nicht Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP).

Offene Intervention

Von Auinger hat es freilich nie die im naturschutzrechtlichen Verfahren formal notwendige Unterschrift und Zustimmungserklärung gegeben. Sehr wohl aber hat sich Preuner für die Spedition starkgemacht. Dem STANDARD liegt ein magistratsinterner Mailverkehr vor, in dem ein Beamter berichtet, er sei vom Bürgermeister ersucht worden, einer Ausgleichsmaßnahme im Zusammenhang mit der Betriebserweiterung zuzustimmen. Die Mail ist vom Juli 2018; der dazugehörende und nun beeinspruchte naturschutzrechtliche Bescheid wurde erst Monate später ausgestellt.

SPÖ-Gemeinderätin und SIG-Aufsichtsrätin Hannelore Schmidt bestätigt auf Anfrage die Anrainerrecherchen. Der Vorgang dürfte "formalrechtlich nicht passen", das gesamte Verfahren sei "zu hinterfragen". (Thomas Neuhold, 16.7.2020)