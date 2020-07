Wer nicht in Österreich Urlaub macht, ist kein Patriot

Foto: imago images/Laci Perenyi

Na, wo mach ma heuer Urlaub? Patriotisch in Österreich, wie es die türkisen Gouvernanten von Kurz bis Köstinger streng vorschreiben, oder, schnapp nach Luft, vielleicht gar im Ausland?

Das ist so was von wurscht? Nein, ist es anscheinend nicht, denn es ist eine sogenannte "Diskussion" entstanden. Weil Pamela Rendi-Wagner gesagt hat, sie fährt nach Zypern. Daraufhin meldeten sich fast schon vergessene Heimattümler wie der ehemalige Wiener ÖVP-Chef Manfred Juracka mit der Frage, warum Rendi-Wagner nicht "den Österreich-Tourismus stärkt". Oh mein Gott!

Die türkis-grüne Regierung hat diesen eh lange genug "gestärkt", indem sie die Deutschen hereingewunken, aber gleichzeitig versucht hat, die Österreicher von Slowenien, Kroatien und Griechenland abzuhalten.

Wird’s jetzt eine Handy-App geben, die den Auslandsurlauber sofort an Innenminister Nehammer und seine Flex meldet? Müssen jetzt alle Politiker auf die Frage nach dem Lieblingsessen "Geröstete Knödel mit Ei" und nach dem Lieblingsurlaubsort "St. Eichkatz am Walde" antworten?

Es mag gute Gründe geben, heuer im Lande zu bleiben. Etwa wenn man sich nicht sicher ist, ob man von der Destination im Falle des Falles so leicht wieder heimkommt. "Den Österreich-Tourismus stärken" ist aber eine verlogene moralische Erpressung. Leute, lasst euch von den Urlaubsblockwarten nicht terrorisieren! (Hans Rauscher, 15.7.2020)