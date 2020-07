Die Polizei ermittelt nach Mordverdacht im Burgenland. Foto: APA / Hans Punz

Jennersdorf – Im Bezirk Jennersdorf hat sich offenbar eine schwere Gewalttat im Familienkreis ereignet, die am Mittwochabend bekannt wurde. Ein 55 bis 65 Jahre alter Mann hat vermutlich seine über 80-jährige Mutter getötet. Er wollte später offenbar Suizid begehen und wurde mit Verletzungen unbekannten Grades festgenommen, bestätigte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt der APA einen Bericht des ORF Burgenland. Die "Krone" berichtet online, die Tat habe sich womöglich schon am Dienstag ereignet, sei aber erst am Mittwoch bemerkt worden. Bestätigt ist dies nicht.

Ein Motiv oder nähere Umstände der Tat waren der StA Eisenstadt vorerst nicht bekannt, dies alles ist Gegenstand der umgehend aufgenommenen Ermittlungen des Landeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft. Der Verdächtige wurde von der Kriminalpolizei in den Abendstunden festgenommen. Über das Ausmaß seiner Verletzungen konnte der Staatsanwaltschafts-Sprecher Roland Koch noch keine Auskunft geben. (APA, red, 15.7.2020)