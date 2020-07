Washington – In der Nacht auf Donnerstag sind offenbar die Twitter-Accounts zahlreicher prominenter US-Konzernchefs, Firmen und Politiker gehackt worden. In den Twitter-Feeds des wahrscheinlichen demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden, von Ex-Präsident Barack Obama, Microsoft-Chef Bill Gates, Tesla-Chef Elon Musk, von Apple, Uber und zahlreichen andren war ein Spendenaufruf zu lesen, in dem Bitcoin gefordert wurden. Biden, Musk, Gates und Co würden die eingegangenen Spenden verdoppeln, hieß es fälschlicherweise. "Ich mache das aber nur für 30 Minuten", war ebenfalls zu lesen.

Twitter-System selbst gehackt?

Betroffen waren unter anderem auch die Milliardäre Mike Bloomberg und Warren Buffett, Amazon-Chef Jeff Bezos und Musiker sowie Präsidentschaftsaspirant Kanye West. Nach einem Bericht der "New York Times" sollen mindestens 100.000 US-Dollar von 300 Personen an das genannte Bitcoin-Konto bezahlt worden sein. Sie beruft sich auf Blockchain-Aufzeichnungen, die öffentlich zugänglich sind.

Ein Screenshot des Twitter-Accounts von Joe Biden. Bitte spenden Sie nicht, es handelt sich um einen Fake-Aufruf.

Viele der Tweets wurden nach nur wenigen Minuten wieder gelöscht, im Feed Elon Musks erschien wenig später aber eine zweite, ähnliche Botschaft. Twitter teilte mit, man werden die Angelegenheit eilig untersuchen, könne aber bisher sonst noch nichts zur Sache sagen.

Ob ein entsprechender Tweet des Twitter-Supports allerdings tatsächlich von dem Unternehmen stammt, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Denn angesichts der zahlreichen gleichzeitigen Meldungen gingen Sicherheitsexperten von der Möglichkeit aus, dass es sich nicht um Hacks der einzelnen Accounts, sondern um einen Angriff auf das System von Twitter selbst handeln könnte. Möglich scheint, dass ein Mitarbeiter von Twitter eigentliches Ziel des Hacks war, der Zugang zur User-Verwaltung des Unternehmen hatte. Die Aktien des Unternehmens stürzten im Späthandel um vier Prozent ab. (mesc, 15.7.2020)