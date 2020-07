In Brasilien wurden fast 40.000 neue Fälle registriert. Viele Millionen Menschen in Lateinamerika sind laut Uno von Armut bedroht: Das Wichtigste des Tages im Überblick

Ein mexikanisches Restaurant in Los Angeles denkt nicht ans Aufsperren. Die Corona-Pandemie hat die Vereinigten Staaten fest im Griff. Foto: AP

Das Wichtigste in Kürze:

USA verzeichnen mehr als 67.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Fast 40.000 Neuinfektionen in Brasilien.

verzeichnen mehr als binnen 24 Stunden. Neuinfektionen 45 Millionen Menschen in Lateinamerika und Karibik laut Uno wegen Coronavirus armutsgefährdet.

und laut Uno wegen Coronavirus Pubs in Irland bleiben aufgrund hoher Reproduktionszahl länger geschlossen.

Mehr als 67.000 Neuinfektionen in USA, mehr als 40.000 in Brasilien

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA hat einen neuen Rekordwert erreicht: Binnen 24 Stunden wurden nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität vom Mittwochabend (Ortszeit) 67.632 neue Ansteckungsfälle registriert. Die Zahl der Corona-Toten sei um 795 auf mehr als 137.200 gestiegen.

Betroffen sind vor allem Bundesstaaten im Süden und Westen. Insgesamt liegt die Zahl der erfassten Infektionsfälle im Land den Angaben der Johns-Hopkins-Universität zufolge inzwischen bei 3,49 Millionen.

Die USA sind das mit Abstand am härtesten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Dies gilt sowohl für die Infektions- als auch die Totenzahlen. Dahinter liegt Brasilien, wo das Gesundheitsministerium 39.924 Neuinfektionen meldet – womit die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 1,966 Millionen gestiegen ist. Die Zahl der Todesfälle in Brasilien, dessen Präsident Jair Bolsonaro erneut positiv getestet wurde, legte binnen 24 Stunden um 1.233 auf 75.366 zu.

Uno: Coronavirus stürzt 45 Millionen Menschen in Lateinamerika in Armut

Die Corona-Pandemie könnte in Lateinamerika und der Karibik im laufenden Jahr weitere 45,4 Millionen Menschen in die Armut stürzen. Damit gäbe es in der Region 230,9 Millionen Arme, teilte die UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (Cepal) bei der Vorstellung des aktualisierten Sonderberichts zur Coronakrise am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Demnach würden Ende des Jahres 37,3 Prozent der Menschen in der Region in Armut leben, 15,5 Prozent sogar in extremer Armut. Die Arbeitslosigkeit dürfte laut der Prognose um 5,4 Prozentpunkte auf 13,5 Prozent steigen.

In der ganzen Region rechnet Cepal für 2020 mit einem Rückgang der Wirtschaftskraft um 9,1 Prozent. Damit dürfte das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Lateinamerika und der Karibik Ende des Jahres in etwa auf dem Niveau von 2010 liegen.

Für Brasilien prognostizieren die Vereinten Nationen ein Minus von 9,2 Prozent, für Mexiko von 9 Prozent und für Argentinien von 10,5 Prozent. Das einzige Land der Region, in dem die Wirtschaft im laufenden Jahr überhaupt wachsen dürfte, ist Guayana: Wegen der Entdeckung großer Ölvorkommen rechnet Cepal mit einem Plus von 44,3 Prozent.

Pubs in Irland bleiben länger geschlossen

Weil sich das Coronavirus in Irland nach Meinung der Regierung noch immer zu schnell ausbreitet, bleiben die Pubs auf der Insel noch länger geschlossen als geplant. Die Schließung der beliebten Lokale werde vorerst bis zum 10. August verlängert, teilte Premierminister Micheal Martin am Mittwochabend mit. Das gleiche gilt für Bars, Hotelbars, Nachtclubs und Casinos.

Eigentlich hätten diese schon am kommenden Montag wieder öffnen sollen. Die Priorität der Regierung sei aber, die Reproduktionszahl für die Ausbreitung des Virus wieder unter den Wert von eins zu bekommen, begründete der Premier die Entscheidung.

Blöd für Pub-Liebhaber, gut für die Reproduktionszahl: Pubs in Irland bleiben noch eine Weile zu. Foto: Reuters

Die Reproduktionszahl lag nach Angaben der Regierung in Irland zuletzt zwischen 1,2 und 1,8. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Schnitt zwischen ein und zwei weitere Menschen ansteckt. Ende März war die Zahl bei 0,5 gelegen. Irland hatte am 18. Mai eine phasenweise Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen begonnen.

Pubs, die auch Essen servieren, dürfen unterdessen schon seit dem 29. Juni wieder öffnen. Weiter bestehen bleiben bis zum 10. August aber auch die Beschränkungen von Menschenansammlungen auf bis zu 50 Menschen in geschlossenen Räumen und bis zu 200 unter freiem Himmel. Zudem sagte Martin, dass in Geschäften und Einkaufszentren ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden müsse. (red, 16.7.2020)