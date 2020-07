Coronavirus

Infiziertenzahl im Wiener Neustädter Freikirchen-Cluster auf 22 gestiegen

Am Mittwoch stand sie noch bei neun. Die USA verzeichnen mit über 67.000 Neuinfektionen in 24 Stunden einen neuen Negativrekord. Viele Millionen Menschen in Lateinamerika sind laut Uno von Armut bedroht: Das Wichtigste des Tages im Überblick