Oppo zeigt neue Technologie die 41 Prozent Ladestand in fünf Minuten erreicht – Drahtloses Aufladen mit bis zu 65 Watt

Der Wunderakku, der eine wochenlange Laufzeit von Smartphones ermöglicht, lässt zwar weiter auf sich warten. Aber zumindest in einem Bereich gab es in den vergangenen Jahren massive Fortschritte rund um Smartphone-Akkus: Bei der Ladegeschwindigkeit. Der chinesische Hardwarehersteller Oppo verkündet nun einen neuen Rekord in dieser Hinsicht.

Neuer Rekord

In gerade einmal 20 Minuten soll künftig ein Smartphone mit einem 4.000 mAh-Akku vollständig aufgeladen sein, verspricht Oppo. Wie von solchen Schnellladetechniken gewohnt, geht das Aufladen am Anfang flotter, entsprechend ist nach fünf Minuten bereits ein Ladestand von 41 Prozent erreicht. Möglich wird dies durch eine neue Technologie, die der Hersteller 125W Oppo Flash Charge nennt.

Interessant ist dabei auch die technische Umsetzung: Um eine Beschädigung des Akkus zu verhindern, wird dieser nämlich in zwei Hälften aufgeteilt, die dann parallel geladen werden. Eine Reihe von Temperatursensoren soll zudem verhindern, dass der Akku zu warm wird. Die Temperatur des Geräts soll immer unter 40 Grad gehalten werden, heißt die Vorgabe. Laut Oppo ist es damit möglich, dass der Akku nach 800 Ladezyklen noch immer mehr als 80 Prozent der ursprünglichen Kapazität aufweist.

Die 125 Watt Flash Charge Technologie soll dabei auch mit anderen Standards kompatibel sein, etwa mit 125W USB-PPS oder USB-PD 65 Watt. Auch die vorhergehend SuperVOOC-Technologie (65 Watt) von Oppo selbst soll von den neuen Ladegeräten voll unterstützt werden. Wann erste Geräte mit der neuen Technologie auf den Markt kommen, verrät das Unternehmen allerdings noch nicht.

Vergleiche

Den bisherigen Rekord für Schnellladen hielt Vivo, das schon im Vorjahr eine 120-Watt-Technik vorgezeigt hat – die aber bisher in keinen kommerziellen Geräten zu finden ist. Sehr wohl erhältlich sind hingegen diverse Geräte mit 65 Watt Ladeleistung, die bei einem 4.000 mAh-Akku in etwas mehr als einer halben Stunde komplett aufgeladen sind.

Grafik: Oppo

Drahtlose Alternative

Parallel dazu hat Oppo auch eine neue Schnellladetechnik für Wireless Charging vorgestellt. Diese nennt sich sich 65W AirVOOC und soll ein Smartphone in 30 Minuten voll laden. Die Angelegenheit hat allerdings auch einen Haken: Wie andere aktuelle drahtlose Schnelllader auch, wird dafür eine aktive Kühlung benötigt, die Ladestation hat also einen Lüfter. Die hohe Geschwindigkeit soll unter anderem möglich sein, da es Oppo nach eigenen Angaben gelungen ist, die Interferenzen bei der Übertragung zu minimieren. Als Oberfläche für die Ladestation hat man Glas verwendet. (apo, 16.07.2020)