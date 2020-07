Markus Braun reagierte über seinen Anwalt auf die Vorwürfe. Foto: Reuters/Michael Dalder

Markus Braun, Ex-Vorstandschef von Wirecard, hat sich im Jänner 35 Millionen Euro von der Unternehmenstochter Wirecard Bank geliehen. Das berichtet die "Financial Times". Der Wirecard-Aufsichtsrat soll erst nach Auszahlung des Betrags an Braun über den Vorgang informiert worden sein.

Quellen der "Financial Times" berichten von "Schreiduellen" zwischen Braun und dem Wirecard-Aufsichtsratvorsitzenden Thomas Eichelmann. Braun habe sich dann überzeugen lassen, das Darlehen Mitte März zurückzuzahlen. Gegenüber der Zeitung bestreitet Braun über seinen Anwalt, dass er dazu habe gedrängt werden müssen. Die Rückzahlung sei wie vereinbart erfolgt.

Verflechtungen zwischen Wirecard und Wirecard Bank

Das Darlehen war vom Vorstand und Aufsichtsrat der Unternehmenstochter Wirecard Bank genehmigt worden. Personen, die in diesen Organen sitzen, hatten aber auch Leitungspositionen bei Wirecard selbst inne. So unterstand Alexander von Knoop als CFO der Wirecard AG Markus Braun. In der Wirecard Bank war er aber bis April im Vorstand – und hat dort das Darlehen an Braun bewilligt.

Das Darlehen an Braun stand außerhalb des Kerngeschäfts der Wirecard Bank. Sie vergibt ansonsten kleinere Summen für Kreditkartenzahlungen. Ihre gesamten Darlehen betrugen Ende 2019 laut "Financial Times" 297,6 Millionen Euro. Ein Darlehen in Höhe von 35 Millionen Euro an eine Einzelperson war für die Bank deshalb risikoreich. Zudem soll das Darlehen nicht gesichert gewesen sein. Braun war am 19. Juni als Firmenchef zurückgetreten.

Bafin in der Kritik

Die deutsche Finanzmarktaufsicht Bafin prüft derzeit, ob das Darlehen gegen Richtlinien verstoßen hat. Die Behörde selbst hat erst Ende Juni von dem Vorgang erfahren. Der deutsche Bundesrechnungshof will die Rolle der Finanzaufsicht im gesamten Wirecard-Skandal prüfen. "Wir werden das System der Aufsicht – Struktur und Risikomanagement am Beispiel Wirecard – untersuchen, und warum die Bafin offenbar die Anhaltspunkte nicht aufgegriffen hat", sagte der Präsident des Bundesrechnungshofs, Kay Scheller, dem "Spiegel" in einem am Donnerstag veröffentlichen Interview.

"Wir werden dabei auch prüfen, wie das Bundesfinanzministerium und die Bafin mit den Vorwürfen falscher Bilanzen sowie mit den Berichten der Wirtschaftsprüfer umgegangen sind", wird Scheller zitiert. Die Bafin steht nach dem milliardenschweren Bilanzskandal massiv in der Kritik. Wirecard hatte am 25. Juni Insolvenz angemeldet. Am Mittwoch hat auch die EU-Wertpapieraufsicht ESMA erklärt, mögliche Versäumnisse der deutschen Finanzaufsicht zu prüfen.

Wirecard Bank fällt unter direkte Aufsicht der Bafin

Es gebe Zweifel, ob die Bafin wirksam und umfassend gearbeitet hat, sagte Scheller. "Jahrelang wurden Hinweise gegeben, unter anderem durch journalistische Recherchen, und es stellt sich die Frage, ob die Bafin da ausreichend hingeschaut hat." Es habe Anlass gegeben, den Verdachtsmomenten bei Wirecard nachzugehen. "Hier sind bedeutende Fragen unbeantwortet – und daher ist auch der Bundesrechnungshof gefordert. Es gibt offensichtlich Lücken im Aufsichtssystem", so Scheller

Die grundsätzliche Problemstellung, dass Wirecard sowohl ein Fintech-Unternehmen als auch eine Bank sei, sei "allen bekannt" gewesen, erklärt Scheller. "Hierauf hätte man das Aufsichtssystem ausrichten sollen und aus heutiger Sicht auch müssen." Die Bafin hat wiederholt erklärt, sie habe bei dem Konzern nur sehr wenige Kontrollmöglichkeiten gehabt, weil die Wirecard AG nicht als Finanzholding eingestuft wurde. Die Wirecard Bank, die über eine Vollbanklizenz verfügt, fällt damit jedoch unter die direkte Aufsicht der Bafin. (agr, APA, 16.7.2020)