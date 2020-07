Beinahe wäre es in Wien-Ottakring zur Explosion gekommen. Der 61-jährige Mieter wollte seine Delogierung verhindern. Jetzt sucht ihn die Polizei wegen Mordversuchs

Hier soll der Gesuchte die Gasleitung manipuliert haben. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Der 61-jährige Wohnungsmieter, der am Dienstag in Wien-Ottakring seine Gasleitung manipuliert haben soll, um eine Delogierung zu verhindern, wird nun mittels Fahndungsfoto von der Polizei gesucht. Nur durch viel Glück war es nicht zur Detonation gekommen. Der Mieter ist seitdem verschwunden.

Weil der Pole seit April 2019 Mieten schuldig war, sollte er am Dienstagfrüh delogiert werden. Ein Schlosser öffnete im Beisein eines Gerichtsvollziehers, eines Vertreters der Hausbesitzerin und eines Zeugen die Tür der Wohnung im zweiten Stock der Degengasse. Dazu fräste er das Schloss auf. Im Inneren bemerkten die Anwesenden Gasgeruch und flüchteten sofort ins Freie. Die Gaskonzentration in der Luft war bereits nahe an der Explosionsschwelle.

Nach dem 61-jährigen Polen wird per Fahndungsfoto gesucht. Die Poilzei erbittet sich Hinweise unter Telefonnummer 01-31310 DW 33800. Foto: APA/LPD WIEN

Polizei ermittelt wegen Mordversuchs

Ermittler des Landeskriminalamtes stellten eine Beschädigung der Gaszuleitung der Gastherme fest, sie wurde durch Werkzeugeinwirkung herbeigeführt. Die Polizei ermittelt nun wegen mehrfachen Mordversuchs gegen den 61-Jährigen Mieter.

Bisher gibt es keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Tatverdächtigen. Laut Polizei dürfte er sich jedoch noch in Wien aufhalten. Sachdienliche Hinweise – auch anonym – zum Aufenthaltsort des Mannes werden an das Landeskriminalamt Wien unter Telefonnummer 01-31310 DW 33800 erbeten. (APA, 16.7.2020)