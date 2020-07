Auch wenn Nudelgerichte bei vielen Menschen zu den klassischen, schnell zubereiteten Speisen zählen und selbstgemachte Pizzen im eigenen Ofen ebenfalls gut gelingen, liegen zwischen zu Hause gekochten italienischen Spezialitäten und jenen, die man im Restaurant erhält, meist Welten.

Pizza oder Pasta – was bestellen Sie am liebsten? Foto: Bobex-73 Getty Images/iStockphoto

Buon appetito!

Ein Besuch beim Italiener kann zum wahren Genusserlebnis werden. Angefangen von den typisch italienischen Antipasti wie eingelegtem Gemüse oder Bruschetta, gefolgt von der perfekten Pizza aus dem Holz- oder Steinofen oder hausgemachten Nudeln und Gnocchi – die Klassiker der italienischen Küche stehen auch hierzulande ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Und was wären diese Köstlichkeiten ohne einen guten Schluck italienischen Weins und ein feines Dessert? Bestellt man Tiramisu, Pannacotta, Zabaione und Co, macht man am Ende des Restaurantbesuchs sicher nichts falsch.

Welches italienische Lokal ist Ihr liebstes?

Welche Speisen und Getränke schmecken dort einfach am besten? Teilen Sie Ihre Tipps im Forum! (mawa, 24.7.2020)