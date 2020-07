Ein Gericht in Istanbul hat Deniz Yücel zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt

Der deutsch-türkische Journalist wurde in der Türkei zu knapp drei Jahren Haft verurteilt. Foto: imago

Ankara/Istanbul – Ein Gericht in Istanbul hat den "Welt"-Journalisten Deniz Yücel wegen Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Vom Vorwurf der Volksverhetzung und der Propaganda für die Gülen-Bewegung sei Yücel freigesprochen worden, sagte sein Anwalt, Veysel Ok, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. (APA, 16.7.2020)