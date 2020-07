Kim Yo-jong, die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un. Foto: AFP / JORGE SILVA

Seoul – Wegen der Sprengung eines gemeinsamen Verbindungsbüros von Süd- und Nordkorea haben südkoreanische Justizbehörden eine Untersuchung gegen die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Seoul habe eine Strafanzeige gegen Kim Yo-jong von einem Anwalt erhalten und habe Ermittlungen eingeleitet, sagte eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag.

Der Schritt dürfte in Nordkorea für Empörung sorgen. Das gemeinsame Verbindungsbüro in der Grenzstadt Kaesong war im Juni von Nordkorea gesprengt worden. Es war als Symbol der Annäherung im September 2018 eröffnet worden. Die einflussreiche Schwester von Machthaber Kim Jong-un hatte wenige Tage vor dessen Zerstörung mit einer Militäraktion gegen Südkorea gedroht.

Praktisch keine Möglichkeit Kim Yo-jong zu belangen

Urheber der Anzeige und Anwalt Lee Kyung-jae bezeichnete das Büro in seinem Text als Eigentum Südkoreas, weil es mit staatlichen Mitteln renoviert worden sei. Das Gebäude befindet sich allerdings auf nordkoreanischem Gebiet. Neben Kim Yo-jong erhebt Lee auch Vorwürfe gegen den nordkoreanischen Militärchef Pak Jong-chon.

Auf Beschädigung von Eigentum oder Störung des Friedens durch Sprengstoff stehen dem Anwalt zufolge in Südkorea die Todesstrafe oder mindestens sieben Jahre Gefängnis. Tatsächlich wurde die Todesstrafe in dem Land seit 1997 nicht mehr angewendet. Die Behörden in Seoul haben auch praktisch keine Möglichkeit, Kim Yo-jong oder Pak zu belangen.

Die innerkoreanischen Beziehungen sind seit dem gescheiterten Gipfel Nordkoreas mit den USA im Februar vergangenen Jahres angespannt. Experten vermuten, dass Nordkorea mit einer Eskalation des Konflikts mit Südkorea den Druck auf die USA erhöhen will. (APA, 16.7.2020)