Whitney Houston war ein Superstar und starb einen tragischen Drogentod: "Whitney – Can I Be Me" von Nick Broomfield und Rudi Dolezal – 22.05 Uhr, Arte.

Foto: Arte

19.40 REPORTAGE

Re: Im Bauch von Zagreb – Der Dolac-Markt In der Nähe des Kaptol-Platzes in Zagreb liegt der Dolac-Markt. Dort verkaufen viele der Marktfrauen das Obst und Gemüse, das sie in ihren eigenen Gärten und auf ihren eigenen Feldern geerntet haben. Bis 20.15, Arte

22.05 TRAGISCHER TOD

Whitney – Can I Be Me Fünf Jahre nach Whitney Houstons tragischem Tod enthüllte der Dokumentarfilm 2018 die wahren Hintergründe über den Absturz einer ganz Großen im Showbusiness. Nick Broomfield und Rudi Dolezal haben die Bilder ihres Lebens zusammengestellt. Bis 23.45, Arte

22.10 NEWS

Democracy Now! Tagesaktuelle Nachrichten zur internationalen Politik abseits der Hauptrouten, präsentiert von Amy Goodman und Juan González. Bis 23.10 Okto

22.25 LECKER CHIANTI

Das Schweigen der Lämmer (Silence of the Lambs, USA 1991, Jonathan Demme) Ein nach wie vor überaus feinnerviges Stück Suspense zwischen realistischer Sprödheit und mythischer Bildgewalt und die Anziehungskraft des Teufels. Selten war das Böse mit so viel Lust bei der Sache, selten zeitigte Lust so abgründige Folgen. Stilbildend. Bis 0.20, 3sat

Trailer zu "Das Schweigen der Lämmer". lifeandays

22.30 EINSAMKEIT

Fremder Feind (D 2018, Rick Ostermann) Arnold (Ulrich Matthes) zieht sich nach dem Tod seines Sohnes auf eine abgelegene Berghütte zurück. Als ihn ein Fremder zu terrorisieren beginnt und seinen Hund verletzt, findet er einen neuen Lebensinhalt: den Kampf gegen den Feind. Bis 0.00, One

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Große Völker der Geschichte: Die Karthager (1) Die Geschichte der Karthager setzt vor rund 3000 Jahren ein, als phönizische Siedler ihre Mutterstädte im heutigen Libanon verlassen, um im Mittelmeerraum neue Kolonien zu gründen. Sie entstehen an den Küsten Nordafrikas, auf Sizilien, Sardinien, Korsika, den Balearen und im Süden Spaniens. Die prächtigste und mächtigste aber wird Karthago – eine blühende Metropole mit einem Hafen, den damals die ganze Welt bestaunt. Bis 23.20, ORF 2

23.15 MAGAZIN

Aspekte on tour Im Kulturmagazin geht es um Kunst und Klima: Green Art – kann Kunst klimafreundlich sein? Gespräch mit Julius von Bismarck (Künstler) und Clueso (Sänger). Bis 0.00, ZDF

0.50 MAGAZIN

Tracks Die Themen kreisen um das Motto des Senders "Summer of Dreams" und bieten dabei eine eigenwillige, aber deshalb umso anziehendere Interpretation: David Lynch, Club Kid Drags, Gong 1969 von David Allen, Emil Ferris’ Graphic Novels, Blowflys Soulhymnen und Maulwürfe in der Unterwelt. Hot Summer Night! Bis 1.25, Arte