"Welt"-Journalist Yücel in Türkei wegen PKK-Propaganda zu Haftstrafe verurteilt, Christian Pilnacek in der "ZiB 2" und Reinhard Scolik bleibt Programmdirektor des Bayerischen Rundfunks

ORF-Journalistin Simone Stribl feiert heuer ihr Debüt als Moderatorin der "Sommergespräche". Foto: STANDARD/Robert Newald

Hier sind die Mediennews vom Donnerstag im Überblick

"Sommergespräche"-Moderatorin Simone Stribl: "Es gibt Anrufe, aber bei mir beißt man auf Granit" – Die ORF-Journalistin spricht über ihr Debüt bei den "Sommergesprächen", Ibiza, Politikerphrasen und Interventionen von Parteien

Ex-ORF-General Podgorski: "Alexander Wrabetz ist ein Genie" – Thaddäus Podgorski weiß aus eigener Erfahrung, wie man ORF-Chef wird und was die Politik dafür will – auch für eine Erhöhung der GIS-Gebühren

"Welt"-Journalist Yücel in Türkei wegen PKK-Propaganda zu Haftstrafe verurteilt – Ein Gericht in Istanbul hat Deniz Yücel zu mehr als zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Sein Anwalt kündigt Berufung an

Christian Pilnacek in der "ZiB 2": Der Spitzenbeamte und die Wurstsemmel – Nach seinem Auftritt im Untersuchungsausschuss war der Sektionschef des Justizministeriums bei Armin Wolf zum Interview geladen

Ex-ORF-Mitarbeiter Reinhard Scolik bleibt Programmdirektor des Bayerischen Rundfunks – Seine Amtsperiode verlängert sich bis 30. September 2024

Hongkong verweigert "New York Times"-Korrespondent Arbeitserlaubnis – Chris Buckley war zuvor aus China ausgewiesen worden. Er hatte über die Pandemie berichtet. Das Blatt will einen Teil des Betriebs nach Seoul verlegen, andere Medien könnten nachziehen

Slowenien: Weiter Proteste gegen umstrittene Medienreform – Die Regierung beharrt auf Gesetzesänderungen, die öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Nachrichtenagentur STA betreffen

"Milk" und "Der fremde Sohn": TV-Tipps für Donnerstag – Außerdem Reportagen zum Corona-Cluster Fleischerei, dem Victor-Hugo-Markt in Lyon und "P.M. Wissen"

Wir wünschen noch einen schönen Abend!