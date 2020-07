Buchtipps von Heidi Lexe und Kathrin Wexberg von der STUBE – Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur www.stube.at





#krimi #insekten #schnüffler

KJB

Ein Käfer als Privatdetektiv? Warum nicht. Denn auch unter den Insekten eines Gartens führen nicht alle nur Gutes im Schilde. Ein Schnüffler mit dem Spitznamen Wanze Muldoon hat hier also jede Menge zu tun. Was zum Beispiel ist mit Ohrwurm Eddie passiert? Für Unterhaltung und den notwendigen Thrill ist in diesem Insektenkrimi gesorgt. In der sommerlichen Hitze muss Muldoon cool bleiben. Denn wer legt sich schon gerne mit einer Spinne an?

Paul Shipton, "Die Wanze. Ein Insektenkrimi" Aus dem Englischen von Andreas Steinhöfel. Ill. v. Axel Scheffler. € 12,40/ 176 Seiten. Frankfurt, Fischer KJB 2020. Ab 10 Jahren.







#waikiki-hemden #schweden #sommerferien

Urachhaus

Wenn Ulf und sein Freund Bernt sich "ordentlich gruseln" wollen, schleichen sie zum Haus des unheimlichen Riesen Oskarsson: Die Illustratorin Regina Kehn hat seinen finsteren Blick, seine drahtigen Haarbüschel und sein offenes geblümtes Hemd nur mit den Farben Dunkelblau und Orange dargestellt. Doch dann kommt es zum Streit. Und zu einer schwierigen Situation, in der ausgerechnet der furchterregende Riese vielleicht helfen kann ...

Ulf Stark, "Als ich die Pflaumen des Riesen klaute". Aus dem Schwedischen von Birgitta Kicherer. Mit Bildern von Regina Kehn. € 16,50 / 96 Seiten. Stuttgart, Urachhaus 2020. Ab 9 Jahren.





#schwimmbad-ingenieur #sommercamp #mails

Hanser

Die zwölfjährige Avery bekommt eine Mail der gleichaltrigen Bett mit der für sie zunächst schockierenden Nachricht, dass ihre beiden Dads sich ineinander verliebt haben und sie gemeinsam in ein Sommercamp sollen. Das Besondere an diesem witzigen Roman ist, dass er in Mails und Briefen geschrieben ist. Ob die Väter zusammenbleiben, soll hier nicht verraten werden. Die Erkenntnis am Ende: Familien können ganz unterschiedlich sein. Und Schwestern auch.

Holly Goldberg Sloan/Meg Wolitzer, "An Nachteule von Sternhai". Aus dem Englischen von Sophie Zeitz. € 17,50 / 288 Seiten. München, Hanser 2019. Ab 11 Jahren.







Games: Daniel Koller





Cuphead

Wenn du wirkliche Herausforderung suchst, bist du hier genau richtig. Zwei kanadische Brüder haben dieses Spiel entwickelt, das wie ein alter Comic aussieht. Du übernimmst die Rolle einer Tasse, die eine folgenschwere Wette verloren hat. Um alles wieder gutzumachen, musst du bei verschiedenen Missionen dein Geschick beweisen.

(PC, Xbox One und Nintendo Switch)





Terraria

Graben, kämpfen, erkunden und bauen. Bei diesem 2D-Abenteuer ist die Spielweise deiner Fantasie überlassen. In zufällig generierten Welten kannst du tun, wonach dir gerade ist. Du triffst dabei auf Freunde und auch auf Feinde. Die Zeit vergeht bei diesem Game wie im Flug.

(PC, Konsolen, Smartphone)





Sea of Thieves

Arrrr! Das Leben als Pirat kann ganz schön spannend sein. Plündern, Boote kapern und gegen Widersacher auf dem großen, weiten Meer kämpfen. Bei "Sea of Thieves" machst du allein oder mit deiner Crew die Weltmeere unsicher. So ein Seeräuber hat ein Ziel: möglichst viel Gold und Schmuck sammeln. Aber Achtung: Deine Gegner wollen nicht mit dir teilen!

(PC und Xbox One)