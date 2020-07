Ex-Volkswagen-Manager Oliver Schmidt sollte eigentlich erst im Dezember 2022 aus der Haft entlassen werden, die restliche Stafe sitzt er nun in Deutschland ab

Die Marke Volkswagen wurde von Dieselskandal in Mitleidenschaft gezogen. Foto: AP / Jens Mayer

Washington- Ein US-Richter in Detroit hat am Donnerstag der Überstellung des inhaftierten Ex-Volkswagen-Managers Oliver Schmidt nach Deutschland zugestimmt. Der heute 51-Jährige sollte eigentlich erst im Dezember 2022 aus der US-Haft entlassen werden. Die restliche Strafe wegen Verschwörung zum Betrug im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal soll er nun in Deutschland absitzen.

Schmidt war vor gut zwei Jahren auf dem Weg in den Urlaub von US-Fahndern am Flughafen von Miami verhaftet worden. Seine Festnahme galt für andere Manager, die von US-Behörden wegen "Dieselgate" gesucht werden, als Mahnung, nicht ins Ausland zu reisen. (APA, 16.7.2020)