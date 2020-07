Anschober zum Tragen der Maske: Momentan sei eine bundesweite Pflicht nur dann vorgesehen, falls die Corona-Fälle über regionale Cluster hinaus stark steigen. Vorläufig empfiehlt der Gesundheitsminister "überall dort, wo es eng wird, eine Maske zu tragen." Foto: AFP/JOE KLAMAR

Das Wichtigste in Kürze:

Gesundheitsminister Rudi Anschober kündigt regionale Corona-Leitlinien an

kündigt an Erlass geplant: Zeitraum zwischen Symptommeldung und Corona-Test-Ergebnis soll maximal 48 Stunden dauern



soll maximal 48 Stunden dauern Ärztekammer-Chef Szekeres für Maskenpflicht in Österreich.

in Österreich. Erneuter Rekord an Neuinfektionen in den USA – 75.000 neue Fälle binnen 24 Stunden. Hollywood-Stars rufen zum Tragen von Masken auf.

– 75.000 neue Fälle binnen 24 Stunden. Hollywood-Stars rufen zum Tragen von Masken auf. Mehr als zwei Millionen nachweisliche Infektionen in Brasilien. Die Dunkelziffer dürfte laut Experten aber deutlich höher sein.

nachweisliche Infektionen in Brasilien. Die Dunkelziffer dürfte laut Experten aber deutlich höher sein. Isreal führt umfangreiche Maßnahmen wieder ein. Die Neuinfektionen sind zuletzt stark gestiegen.



Mit den nächsten Öffnungsschritten in Österreich ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder gestiegen. Dass es dabei zu regionalen Ausbrüchen kommen könnte, sei "klar" gewesen, sagte Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) im Ö1-Morgenjournal. Den Anstieg schiebt er zum Teil auf eine Fehleinschätzung der Bevölkerung zurück. "Wir hatten super Zahlen", so Anschober. Die Pandemie sei deshalb aber keineswegs "erledigt". Die Kritik an den unterschiedlichen Masken-Regelungen in den Bundesländern wies der Minister zurück, die Situation sei gut überschaubar. Momentan sei eine bundesweite Maskenpflicht jedenfalls nur dann vorgesehen, falls die Corona-Fälle über regionale Cluster hinaus stark steigen. Eine bundesweite Maskenpflicht könne "sehr kurzfristig und früher, als manche glauben" kommen, warnte Anschober.

Die bisherigen Öffnungsschritte haben sich aus Sicht des Gesundheitsministers jedenfalls bewährt. An die Bevölkerung appelliert er: "Überall dort, wo es eng wird, eine Maske zu tragen." Mehr Transparenz bei den Maßnahmnen soll das für Herbst geplante Ampelsystem bringen. Derzeit würden die Leitlinien ausgearbeitet und der Frage nachgegangen werden, ob eine Begrenzung auf Bezirksebene sinnvoll ist. Unklar ist offenbar nach wie vor, wie mit Verdachtsfällen in Kindergärten und Schulen langfristig umgegangen wird. Es soll jedenfalls einheitliche Regeln geben.

Auch Tests sollen künftig schneller abgehandelt werden. Tagelanges Warten sei keine Option, so der Minister im Interview. Anschober kündigte einen Erlass an, der den Zeitraum zwischen Symptommeldung und Testergebnis auf maximal 48 Stunden reduzieren soll.

Ärztekammer für einheitliche Maskenpflicht – derzeit Fleckerteppich

Ärztekammer-Chef Thomas Szekeres hält den Fleckerlteppich verschiedener Masken-Regelungen in Österreich für nicht für ideal. Weil sich die Menschen offenbar nicht freiwillig an das Tragen von Masken als Schutzmaßnahme halten, plädierte Szekeres am Donnerstag für eine erneute Maskenpflicht im Land. Österreich stehe im internationalen Vergleich bei der Zahl der Infektionen zwar extrem gut da – auf den Erfolgen dürfe man sich aber nicht ausruhen. Immerhin hätten nur rund ein Prozent der Menschen im Land die Krankheit durchgemacht – dass sich die restlichen 99 Prozent infizieren, gelte es zu verhindern.

Szekeres appellierte auch daran, die Corona-App zu verwenden. Es sei wichtig, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, dafür müsse man Infektionsketten nachvollziehen können. Wichtig sei auch, bei Symptomen zu Hause zu bleiben – auch wenn die Symptome, beispielsweise Husten oder Fieber, sehr allgemein seien und auch eine andere Ursache haben könnten.

Thomas Szekeres trägt freiwillig Maske. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Ohnehin wird in Österreich wieder zunehmend über eine verstärkte Maskenpflicht diskutiert. Während der Bund dies, etwa in Supermärkten, aktuell für nicht nötig hält, haben einige Bundesländer und Städte die Maskenpflicht in Eigeninitiative wieder verschärft. Oberösterreich machte nach den aufgetretenen Infektionsclustern den Anfang. Seit vergangenem Donnerstag gilt hier wieder die Maskenpflicht in öffentlichen Räumen. Am gleichen Tag hat auch die Stadt Salzburg die Maske in stärker frequentierten Amtsgebäuden wieder vorgeschrieben. Kärnten hat eine Sonderregelung für Tourismus-Hotspots festgelegt. In Teilen der Wörthersee-Gemeinden Velden, Pörtschach und Krumpendorf sowie von St. Kanzian am Klopeiner See ist von 21 bis zwei Uhr früh eine Maske zu tragen. Am Mittwoch zog Wolfsberg nach. Hier muss der Mund-Nasen-Schutz künftig an Wochenenden getragen werden, und zwar ebenfalls von 21 bis zwei Uhr früh. In Innsbruck ist in manchen Bereichen des Rathauses nun wieder eine Maske zu tragen. Im Burgenland gibt es wiederum eigene Regelungen: Besucher in Spitälern müssen etwa eine FFP2-Maske tragen.

Mehr als 75.000 Neuinfektionen in USA

Einen neuen Rekordwert an Corona-Neuinfektionen gibt es in den USA. Daten der Nachrichtenagentur Reuters zufolge wurden innerhalb von 24 Stunden 75.255 neue Ansteckungsfälle registriert. Zum siebenten Mal wurde somit in diesem Monat ein neuer Höchststand verzeichnet. Die Zahl der Corona-Toten stieg um 969 auf mehr als 138.000, der größte Tageszuwachs seit Mitte Juni.

Der US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci hatte vor kurzem davor gewarnt, dass die USA die Schwelle von 100.000 täglichen Neuinfizierten mit dem Coronavirus überschreiten könnten, sollten die Amerikaner keine Masken tragen und keinen Mindestabstand halten. Eine mögliche Maskenpflicht hatte zuletzt in verschiedenen Bundesstaaten zu politischen Konflikten geführt, während Hollywoodstars die US-Bewohner in einer TV-Kampagne dazu aufrufen, einen Mundnasenschutz zu verwenden.

Mit einer TV-Kampagne versuchen Hollywoodstars, die US-Bürger in Coronazeiten zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu bewegen. "Wenn Sie eine Maske tragen, haben Sie meinen Respekt", sagt beispielsweise Schauspieler Morgan Freeman in den von Oscar-Preisträgerin Kathryn Bigelow gedrehten halbminütigen TV-Spots. Governor Andrew M. Cuomo

Mehr als zwei Millionen Infizierte in Brasilien

Mehr als zwei Millionen Menschen haben sich in Brasilien seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das ging aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Brasilia am Donnerstag (Ortszeit) hervor. Im größten und bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas starben bisher über 76.000 Menschen in Verbindung mit der Lungenkrankheit.

Die tatsächlichen Zahlen in Brasilien dürften aber noch weit höher liegen, auch weil das Land sehr wenig testet. Wissenschaftliche Studien und Schätzungen von Organisationen legen nahe, dass sich mindestens siebenmal so viele Menschen infiziert haben wie bisher bekannt, und doppelt so viele wie erfasst gestorben sind. Brasilien hat 210 Millionen Einwohner.

Isreal führt Maßnahmen wieder ein

Die israelische Regierung hat in der Nacht zum Freitag eine Reihe von Schutzmaßnahmen wieder eingeführt. Unter anderem wurden Versammlungen von mehr als zehn Personen in geschlossenen Räumen und mehr als 20 Personen im Freien verboten. Ob sich dies auch auf Religionsgemeinschaften bezieht, konnte vorerst nicht geklärt werden, wie unter anderem die "Times of Israel" berichtete. Ministerien schließen für den Publikumsverkehr, Kontakte sind demnach nur noch Online möglich.

Zu den Maßnahmen gehört die Schließung einer Reihe von Geschäften, mit Ausnahme wichtiger Dienstleister wie etwa Apotheken oder Supermärkte. Zudem werden Fitnessstudios geschlossen, während Restaurants nur noch Essen zum Mitnehmen oder zur Lieferung nach Hause anbieten dürfen.

Die Maßnahmen treten nach Medienberichten an diesem Freitagnachmittag in Kraft. Ab Freitag kommender Woche sollen auch die Strände gesperrt werden. Über die Schließung von Schulen wird erst beraten. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus war zuvor in Israel auf ein Rekordhoch gestiegen. Dem Gesundheitsministerium zufolge waren am Mittwoch 1.780 Fälle gemeldet worden. (red, 17.7.2020)