Das vegane "Laberl" sieht aus wie das carnivore Original – und soll auch so schmecken. Pflanzliche Umami-Aromen machen es möglich, so der schwedische Möbelkonzern

Köttbullar oder Växtbullar? Foto: IKEA

Wien/Vösendorf – Ikea steht für "selbst zusammenschrauben". Aber manche Dinge gibt es beim Möbelriesen auch schon fertig zusammengestellt – oder zubereitet. Dazu gehören Accessoires, Küchenutensilien, kleine Möbel und auch die Gerichte, die in den Shop-Restaurants serviert werden.



Nun wartet Ikea ab August nach 18-monatiger Entwicklungsarbeit mit einem neuen Service auf. Wer partout kein Fleisch isst, aber trotzdem einmal gern den klassischen Köttbullar kosten möchte, muss fortan nicht mehr in der eigenen Küche kreativ werden – denn das "Fleischlaberl" gibt es ab dem ersten August auch in veganer Variante.

"Kleine Dinge können Großes bewirken", freut sich der schwedische Konzern in einer Presseaussendung, die das neue Fleischlosbällchen bewirbt. Växtbullar sei der Beweis, dass Fleisch sehr wohl aus der Küche wegzudenken ist. "Sie sehen aus wie Fleischbällchen und schmecken auch so, haben aber einen geringeren ökologischen Fußabdruck – und zwar nur vier Prozent von dem der klassischen Fleischbällchen", werben die Schweden: "Das bedeutet, sie sind genauso köstlich – nur viel raffinierter."

Ökologischer Fußabdruck

Immerhin verkauft Ikea nach eigenen Angaben im Jahr rund eine Milliarde Fleischbällchen – würde ein Teil davon ohne Fleisch verkauft, sei das eine spürbare Reduktion des ökologischen Fußabdrucks, sagt Sharla Halvorson, die bei Ikea-Food für Nachhaltigkeit zuständig ist.

Wer nach Ikea-Anleitung und in traditioneller Ikea-Manier den neuen Växtbullar doch lieber selbst nach Anleitung zusammenstellen will, sei unbesorgt. Denn die Schweden verheimlichen nicht, welche rein pflanzlichen Ingredienzien den Fleischgeschmack herbeiführen. "Der perfekte Fleischgeschmack wird durch die Zugabe von pflanzlichen Umami-Aromen wie Champignons, Tomaten und einem Pulver aus gebratenem Gemüse erreicht", schreibt Ikea in der Aussendung.

Die fleischlose Alternative wird zusätzlich auch in den Ikea-Schwedenshops unter dem Namen Huvudroll erhältlich sein. (red, 17.7.2020)