Mary Trumps Buch beschreibt die Familie des heutigen US-Präsidenten Donald Trump. Foto: AFP / Stephanie Keith

Das Buch "Too Much and Never Enough: How my Family Created the World's Most Dangerous Man" – auf Deutsch "Zu viel und nie genug. Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf" von Autorin Mary Trump hat sich an seinem ersten Tag 950.000 Mal verkauft. Für den Verlag Simon & Schuster ist das ein neuer Rekord.

Mary Trump über ihr Buch. ABC News

Das Buch erschien am 14. Juli. Darin beschreibt die Autorin die familiären Hintergründe des US-Präsidenten Donald Trump. Vor allem geht es um die harten Erziehungsmethoden des Familien-Patriarchen Fred Trump. Diese sollen die Persönlichkeit des US-Präsidenten stark geprägt haben.

Rechtsstreit mit Trumps Bruder

Mary Trump ist die Tochter von Fred Trump Jr., dem älteren Bruder Donald Trumps. Dieser starb 1981 an den Folgen seiner Alkoholsucht.

Donald Trumps jüngerer Bruder Robert hatte gegen die Veröffentlichung des Buches geklagt und eine Verfügung erwirkt. Die Publikation würde gegen eine frühere Stillschweigevereinbahrung verstoßen. Der Oberste Gerichtshof in Poughkeepsie, New York, hob die einstweilige Verfügung gegen Mary Trump jedoch auf. (agr, 17.7.2020)