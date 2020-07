Die Kommissare Ballauf (li.) und Schenk besprechen ihre Fälle immer bei der Wurstbraterei. Foto: WDR

Köln – Im Kölner "Tatort" hat sie als Stammwürstelstand der Kommissare Ballauf und Schenk Prominenz erlangt – jetzt macht die echte "Wurstbraterei" dicht. "Wir hören auf", so Betreiber Ralf Jäger-Vosen. Die Imbissbude soll in das Freilichtmuseum in Kommern gebracht werden. Der WDR plant für seine Drehs aber weiter mit der Bude. Ob sie dafür vom Freilichtmuseum an den Rhein gebracht wird, ist noch offen. (APA, 17.7.2020)

