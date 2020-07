Nun hat auch Apple angefangen, sich von Begriffen wie "Blacklist", "Master" und "Slave" zu verabschieden. Der Code soll in den eigenen Produkten umgeändert werden. Der IT-Gigant will so ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Netflix hat aktuell nicht gut zu lachen. Die Aktie des Streaming-Portals ist abgestürzt, das Wachstum soll zurückgehen. Zuletzt widmen wir uns der Frage, was/wer denn nun hinter dem massiven Twitter-Hack steckt. Ein Sicherheitsforscher will die Ursache entdeckt haben. Viel Vergnügen beim Lesen!

[Ein großes Zeichen] Antirassismus: Apple streicht Begriffe wie "Blacklist" und "Master"

[Ui] Der Netflix-Boom lässt nach, Aktie stürzt ab

[Auf der Spur] Twitter: Wer steckt hinter dem großen Hack?

[Es wird lobbyiert] Angst vor US-Verbot: Tiktok heuert "Lobbyistenarmee" an

[Wieso?] iPhone 12: Apple will angeblich schwächere Akkus verbauen

[Geht gar nicht] Wie die US-Armee mit dubiosen Methoden junge Gamer anlockt

[Aufpassen] Grazerin überwies Chat-"Freund" mehrere zehntausend Euro

[Vor dem Comeback] Gebannter Star-Streamer "Dr. Disrespect" meldet sich mit Interviews und einem Video zurück

[Wichtige Infos] EuGH kippt EU-US-Datenabkommen: Was das für Nutzer bedeutet