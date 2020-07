Walter Heindl starb im Alter von 93 Jahren. Foto: HO

Wien – Der Namensgeber und Gründer der Wiener Confiserie Heindl, Walter Heindl sen., ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Das teilte die Familie am Freitag in einer Aussendung mit. Der gelernte Konditormeister hatte die Pralinen-Manufaktur 1953 in Margareten gegründet. Inzwischen werden die hauseigenen Süßigkeiten – darunter Schokomaroni und Sissi-Taler – in rund 30 Filialen in fünf Bundesländern angeboten.

"Seine Integrität, seine Werte und sein Selbstverständnis als Unternehmer waren stets ein Vorbild und prägen bis heute, lange nach seinem Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand, das Unternehmen entscheidend mit", hieß es in der Mitteilung. Noch in hohem Alter habe Heindl den Betrieb regelmäßig besucht, regen Anteil an allen unternehmerischen Belangen genommen und persönlichen Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gepflegt.

Gewachsenes Portfolio

Der Firmengründer, der mit eigenen Konfektkreationen die Basis für den Erfolg der Heindl-Confiserie gelegt hatte, übergab die Süßwarenfabrik 1987 an seine Söhne. Die Produktpalette wurde stets erweitert, der Firmensitz in Wien-Liesing vergrößert. Seit 2006 gehört auch der Waffelproduzent Pischinger – bekannt für seine Haselnuss- und Mandelecken – zum Heindl-Portfolio. (APA, 17.7.2020)