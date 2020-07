Bei Microsoft wird gespart. Foto: GERARD JULIEN / AFP

Der weltgrößte Softwarekonzern Microsoft hat seine Belegschaft rund um den Globus reduziert. Es sei normal, dass ein Konzern zum Start eines neuen Geschäftsjahres Neubewertungen vornehme, sagte ein Firmensprecher. Microsoft machte keine Angaben dazu, wo und wie viele Stellen abgebaut wurden.

"Business Insider" zufolge wurden diese Woche 1.000 Jobs gestrichen – unter anderem beim Online-Nachrichtenportal MSN.com. Microsoft beschäftigt weit mehr als 100.000 Angestellte.

Zahlen

Im dritten Geschäftsquartal hatte der Windows-Anbieter vor allem dank der hohen Nachfrage nach seiner Teams-Software die Erwartungen von Analysten übertroffen. Wegen der Schließung von Geschäften in der Coronakrise verbuchte Microsoft im vierten Geschäftsquartal eine Abschreibung vor Steuern in Höhe von 450 Millionen Dollar (394,25 Mio. Euro). Details gibt der Konzern am 22. Juli bekannt. (APA, 17.07.2020)