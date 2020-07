Die Xbox One X ist offiziell Geschichte. Microsoft hat die Produktion der Konsole eingestellt. Auch die Xbox One S Digital wird nun nicht mehr produziert. Foto: Zsolt Wilhelm/DER STANDARD

Microsoft hat die Produktion der Xbox One X und One S Digital eingestellt. In vielen Shops sind die Konsolen bereits ausverkauft. Microsoft bereitet so den Wechsel auf die neue Generation vor, die in der Weihnachtszeit 2020 an den Start gehen soll. Die Xbox One S ist unterdessen weiterhin verfügbar – ein Nachfolger des "kleineren" Spielgeräts soll Microsoft aber ebenso in Vorbereitung haben.

Foto: Microsoft

News zu xCloud

Microsoft hat ferner bekanntgegeben, dass ihr Streaming-Dienst xCloud in Bälde offiziell startet. Nutzer des Xbox Game Pass Ultimate, der 12,99 Euro im Monat kostet, können so Spiele einfach streamen. Mehr als 100 Titel sollen so auf dem Smartphone oder Tablet nutzbar sein. Allerdings will Microsoft xCloud so aufwerten, dass man eine Art Vorabversion eines vollwertigen Games ausprobieren kann.

Neuer Xbox-Event

Zuletzt wurde für den 23. Juli ein neuer Xbox-Event angekündigt. Ab 18 Uhr will Microsoft Spiele zeigen, die für die Xbox Series X kommen. Weitere Details zur Hardware, dem Preis und dem Release soll es dort nicht geben. Auch die erhoffte Ankündigung der abgespeckten Xbox Series X wird Microsoft wohl ein anderes Mal erledigen. Rund eine Stunde lang soll der Event dauern. Insider gehen von einem neuen Forza, einem Rollenspiel von Obsidian und einem neuen Game von Rare aus. (red, 17.7.2020)