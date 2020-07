Henry Cavill kann nicht nur mit Schwertern, sondern auch mit PC-Hardware umgehen. Foto: Netflix

Einen Gaming-PC zusammenzubauen ist keine Kunst. Dies hat nun auch Hollywood-Star Henry Cavill verdeutlicht. Der Witcher-Darsteller ist leidenschaftlicher Gamer und bereitete sich auf seine Rolle als Hexer Geralt damit vor, dass er die Videospiele-Umsetzung spielte. Zuvor daddelte der Brite allerdings nur auf PCs, die andere für ihn zusammengebaut hatten. Nun hat der Schauspieler aber selbst Hand angelegt.

Welche Hardware verwendet wird

Auf seinem Instagram-Account hat der 37-Jährige ein Video veröffentlicht, in dem der Mann aufzeigt, wie einfach es ist, einen Computer in Eigenregie zusammenzubauen. Darin verriet der Schauspieler auch gleich, was denn nun für Hardware verbaut wird. So setzt Cavill auf einen AMD Ryzen 9 3900X mit einer Nvidia Geforce RTX 2080 Ti. Als Motherboard kommt ein Asus ROG Crosshair VIII Hero und 32 Gigabyte RAM zum Einsatz.

High-End-Rechner gebaut

Beim Speicher wird voll und ganz auf eine SSD gesetzt. Verwendet wurde eine 1-Terabyte-SSD von Samsung. All die Hardware steckt in einem Fractal Design Define R7. Gekühlt werden die Komponenten mit einer All-in-One-Wasserkühlung von NZXT mit 360-mm-Radiator. Angesichts der Hardware kann man von einem High-End-Rechner sprechen, der wohl um die 2.000 Euro kostet.

Netflix

DIY-Video sorgt für Furore im Netz

Einen eigenen Twitch-Kanal hat der Schauspieler noch nicht. Er war aber bei anderen Nutzern zu sehen, wie er The Witcher 3 spielte. Das Video zum DIY-Computer von Cavill sorgt unterdessen für Furore im Netz. Auf Instagram und Twitter stößt das Video auf große Begeisterung. Zudem können all jene von dem Hollywood-Star lernen, die bald einmal selbst einen PC zusammenbauen wollen. (red, 17.7.2020)